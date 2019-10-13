Moda haftası bahane yemekler şahane

BUGÜN NELER OLDU

Ralph Lauren'in The Polo Bar isimli lounge'ı, Saks Fifth Avenue içinde açılan L'Avenue, Franchetta bir şeyler atıştrıp kalkmak isteyenlerin en çok tercih ettiği noktalar oldu.Oyuncu Justin Theroux tarafından açılan Ray's isimli bar, moda haftasının en popüler mekanlarından biriydi.10 Corso Como Reaturant& Cafe ve Patis, moda haftası boyunca ünlü isimlerin en uğrak noktaları arasında yer aldı.Michelin yıldızlı şef Carlo Cracco'nun kısa süre önce kapılarını aralayan yeni restoranı Carlo e Camilla, çoktan herkesin kalbini çalmış durumda. Muhteşem kristal avizeler, boyanmamış duvarlar... Eski bir kereste fabrikasında açılan bu restoran çoktan Milano'nun en popüler yeme-içme noktalarından biri oldu.Tarihi Enel binasının terasında açılan Ceresio 7, lüks ve elegan havasıyla ve Dsquared2 markasının yaratıcısı Dean ve Dan Caten kardeşlerin dokunuşuyla çoktan en havalı noktalardan biri...Paris'in en havalı noktalarından Marais'de bulunan Hotel Brach'ın içinde açılan Sinner, moda haftasının en rağbet gören noktalarından biri oldu.Beş yıldızlı otel Les Jardins du Faubourg, Vanity Fair ve Vogue dergisinin moda editörlerini ağırladı.Champs Elysee'de bulunan Galerie Lafayette içindeki Citron ve teras katta açılan Oursin moda dünyasının ünlü isimlerini ağırladı.2005 yılında açıldığından bu yana Nobu, Londra'ya adım atanların en çok tercih ettiği noktalardan biri.Somerset House içinde bulunan Pennethorne, Güney Kensington'daki Daphne's, Covent Garden'daki Balthazar en popüler rotalar arasındaydı.