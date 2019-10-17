Binlerce yıllık mağaralar ve taş odalar: Türkiye’nin ilk müze oteli

Museum Hotel, 1998 yılında Indigo Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun tarafından, tarihi mağara ve evlerin aslına uygun olarak titizlikle restore edilmesiyle 2002 yılında turizme kazandırıldı. Her köşesinde binlerce yıllık Kapadokya tarihinin hissedildiği Museum Hotel, panoramik manzara, alışılmışın dışındaki müze konsepti, ısıtmalı roma havuzu ve antikalarla dekore edilmiş 30 özel kaya ve geleneksel taş oda ile misafirlerini ağırlıyor.





Uçhisar Kalesi'ndeki konumu sayesinde oda ve süitlerinin büyük bölümü, restaurant, teraslar ve barlarının ise tamamı Kapadokya'nın muhteşem manzarasına hakim olan Museum Hotel'den; Göreme Vadisi, Aşk Vadisi, Güvercinlik Vadisi, Kızıl Vadi, Avanos ve Erciyes dağı gibi görsel anlamda Kapadokya'nın en önemli güzellikleri kuşbakışı seyredilebiliyor. Museum Hotel'in konumlandığı alan binlerce yıllık mağara ve taş evlerden oluşuyor. Museum Hotel bünyesinde bulunan ve alışılmışın dışında özel olarak aslına uygun tasarlanan mağaralarda, tıpkı tarihi Uçhisar kalesinde olduğu gibi, Hitit, Pers ve ilk Hıristiyan Romalıların yaşadıkları biliniyor.



Museum Hotel'in bulunduğu bölgede son dönemde yaşayan halkın Tekeli boyuna ait oldukları biliniyor. Bu yüzden de Museum Hotel'in bulunduğu mahalle "Tekeli" olarak adlandırılıyor. Tekeli boyu aynı zamanda Akhal-Teke olarak bilenen meşhur at cinsini de Anadolu'ya getiren Yörük Türkmen boyu olarak da ün salmış. Binlerce yıldır Hitit, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlılar tarafından ev, ahır, mutfak ve depo gibi birçok amaç için kullanılmış olan bu ender mağara ve taş evler, günümüzde çok özenli bir projenin sonucu olarak Museum Hotel kalitesi ve özeniyle hizmet veriyor.





Museum Hotel göstermiş olduğu kalite anlayışının bir sonucu olarak, dünya otelcilik sektörünün en prestijli ödüllerinden olan International Hotel Awards tarafından En İyi Otel Mimarisi, En İyi Otel Restorasyonu ve Yenilemesi ödüllerinin sahibi oldu. Türkiye'nin tek Relais & Chateaux hizmet kalitesine sahip oteli olan Museum Hotel ulusal ve uluslarası 27 ödüle sahip. Hotel 2017'de elde ettiği "Avrupa'nın En İyi Butik Hotel" ödülünün ardından son olarak 2019'da Relais & Chateaux Ödülleri'nde "En Unutulmaz Deneyim" sunan hotel ünvanını kazandı.



"Kültür ve Turizm Bakanlığı'na özgün markalara sahip çıktığı için teşekkür ederim"



Başarılarını özgün bir konsept oluşturmalarına borçlu olduklarını belirten Ömer Tosun, "Müze otel ve yaşayan müze konseptinin Türkiye'deki ilk ve tek uygulayıcısı olmamız, özellikle bunu Kapadokya gibi ülkemizin turizm merkezlerimizden birinde gerçekleştirmemiz oldukça kıymetli. Tematik oteller için en büyük katma değer yaratacak konu şüphesiz özgün olmak" dedi.





Son dönemdeki "Museum Hotel" adıyla ilgili tartışmalara da açıklık getiren Ömer Tosun, "Bizim adımızla Antakya'da faaliyete geçen otelle ilgili hukuki süreç devam ediyor. Kuruluşumuzdan önce başvuru yaptığımız ve 13 yıllık yoğun bir çaba sonucu elde ettiğimiz "Museum Hotel" markası hasbelkader elde edilmiş bir marka değildir. Ülke turizmine katkı sağlamak için bünyesinde müze bulunduran otel konseptini elbette ki dileyen herkes uygulayabilir, ancak Museum Hotel adının başına ve sonuna herhangi bir ek eklenerek kullanılması hukuka ve kurallara aykırıdır. Süreci sonuna kadar takip ederek gerekli hukuki önlemleri alıyoruz ve alacağız. Ülkemizde yeni markaların hayata geçmesi ve mevcut markaların korunması son derece önemli bir konu. Bu bağlamda, Antakya'daki otelin Museum Hotel adını kullanmasına izin veren kararı bozmaları ve konuyla ilgili hassasiyetleri için özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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