Yöresel yemekleri çok seviyorum

- Uzun süre içinde pekfarkları göremez oldum, dahadoğrusu genelleme yapmanınmanasız olduğunu anladım. İkiülkede de her türlü insanlar, hertürlü yaşam tarzı ve kültürü var.- Genel olarak iyi davranılıyor. Ama buyaklaşımların 'Ayumi' veya 'Japon' olduğumdançok, Türk insanının yabancılarakarşı sempatisinden ve misafirperverliğindenkaynaklandığını düşünüyorum.- Çok yere gittim Türkiye'de...Tiyatro oyunum dolayısıyla.Ankara, İzmir, Antalya, Mardin,Denizli, Nevşehir, Pamukkale,Safranbolu, Isparta, Doğubayazıt,Konya gibi... En son Gaziantep'teMozaik Müzesi'ni ziyaret ettim.Her yöreye has yemeklerin olmasıgüzel. Yine her bölgenin şivesiylekonuşanları dinlemek çokhoşuma gidiyor. Türkiye'nin heryeri ayrı ayrı güzel benim için.- İstanbul'dayım ama burada kendidünyamı kurmayı başardım. Tokyo'da yaşasamda aynı duygu içinde yaşayacaktım.Bir yabancıya kendi hayatımı kurmayamüsaade edecek kadar geniş ve anlayışlıbir şehir İstanbul. En büyük büyüsü debence bu sanırım.- "Gezmek için güzel bir ülke, gezilecekçok güzel yerler var" diyorum. Japonlarıngenelinde Türkiye'ye karşı net bir bakışyok maalesef. Soranlar da yapacakları turistikseyahatleri için bilgi almak istiyor.Tabii, eğer Türkiye ile ilgili negatif bir düşüncedeolan biri varsa onun bakış açısınıdeğiştirmek için yapabileceğim en etkilişey, benim burada mutlu bir hayat sürdüğümügöstermek olur. Göstermek dedimçünkü bu anlatılacak bir şey değil. Zatençevremdekiler de benim bu ülkedeki mutluluğumugördükçe Türkiye'ye daha sıcakyaklaşmaya başlıyor.