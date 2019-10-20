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Yöresel yemekleri çok seviyorum

Japon oyuncu Ayumi 20 yılı aşkın süredir ’da yaşıyor. Takano, bu sürede birçok dizide, filmde, tiyatro oyununda oynadı, kitaplar yazdı ve adeta ’den biri oldu. Kendisiyle Türkiye’deki yaşamını konuştuk

MEHMET BEDİROĞLU Turizm
Giriş Tarihi: 20.10.2019
Yöresel yemekleri çok seviyorum
- Bir Japon vatandaşı olarak 20 yıla aşkın süredir Türkiye'desiniz. İki ülkeyi kültürel açıdan karşılaştırsanız ne gibi benzerlikler görürsünüz?
- Uzun süre içinde pek farkları göremez oldum, daha doğrusu genelleme yapmanın manasız olduğunu anladım. İki ülkede de her türlü insanlar, her türlü yaşam tarzı ve kültürü var.
- Oyunculuk yapıyorsunuz, kitap çıkarıyorsunuz. Kısacası tanınan ve sevilen bir figürsünüz. Türk insanının sokakta size yaklaşımı nasıl? - Genel olarak iyi davranılıyor. Ama bu yaklaşımların 'Ayumi' veya 'Japon' olduğumdan çok, Türk insanının yabancılara karşı sempatisinden ve misafirperverliğinden kaynaklandığını düşünüyorum.
- Türkiye'de İstanbul dışında başka nerelere gittiniz ve oralarda neleri beğenip gözlemlediniz? - Çok yere gittim Türkiye'de... Tiyatro oyunum dolayısıyla. Ankara, İzmir, Antalya, Mardin, Denizli, Nevşehir, Pamukkale, Safranbolu, Isparta, Doğubayazıt, Konya gibi... En son Gaziantep'te Mozaik Müzesi'ni ziyaret ettim. Her yöreye has yemeklerin olması güzel. Yine her bölgenin şivesiyle konuşanları dinlemek çok hoşuma gidiyor. Türkiye'nin her yeri ayrı ayrı güzel benim için.

İSTANBUL'UN BÜYÜSÜ

- İstanbul'da yaşamak nasıl bir his, bu şehrin büyüsü sizce nedir?
- İstanbul'dayım ama burada kendi dünyamı kurmayı başardım. Tokyo'da yaşasam da aynı duygu içinde yaşayacaktım. Bir yabancıya kendi hayatımı kurmaya müsaade edecek kadar geniş ve anlayışlı bir şehir İstanbul. En büyük büyüsü de bence bu sanırım.
- Kendi memleketinizdeki insanlar size Türkiye'yi sorduğunda onlara burayı nasıl anlatıyorsunuz? Bakış açıları değişiyor mu sizin anlatımınızdan sonra?
- "Gezmek için güzel bir ülke, gezilecek çok güzel yerler var" diyorum. Japonların genelinde Türkiye'ye karşı net bir bakış yok maalesef. Soranlar da yapacakları turistik seyahatleri için bilgi almak istiyor. Tabii, eğer Türkiye ile ilgili negatif bir düşüncede olan biri varsa onun bakış açısını değiştirmek için yapabileceğim en etkili şey, benim burada mutlu bir hayat sürdüğümü göstermek olur. Göstermek dedim çünkü bu anlatılacak bir şey değil. Zaten çevremdekiler de benim bu ülkedeki mutluluğumu gördükçe Türkiye'ye daha sıcak yaklaşmaya başlıyor.

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