Yöresel yemekleri çok seviyorum

- Bir Japon vatandaşı olarak 20 yıla aşkın süredir Türkiye'desiniz. İki ülkeyi kültürel açıdan karşılaştırsanız ne gibi benzerlikler görürsünüz?
- Uzun süre içinde pek
farkları göremez oldum, daha
doğrusu genelleme yapmanın
manasız olduğunu anladım. İki
ülkede de her türlü insanlar, her
türlü yaşam tarzı ve kültürü var.
- Oyunculuk yapıyorsunuz, kitap çıkarıyorsunuz. Kısacası tanınan ve sevilen bir figürsünüz. Türk insanının sokakta size yaklaşımı nasıl?
- Genel olarak iyi davranılıyor. Ama bu
yaklaşımların 'Ayumi' veya 'Japon' olduğumdan
çok, Türk insanının yabancılara
karşı sempatisinden ve misafirperverliğinden
kaynaklandığını düşünüyorum.
- Türkiye'de İstanbul dışında başka nerelere gittiniz ve oralarda neleri beğenip gözlemlediniz?
- Çok yere gittim Türkiye'de...
Tiyatro oyunum dolayısıyla.
Ankara, İzmir, Antalya, Mardin,
Denizli, Nevşehir, Pamukkale,
Safranbolu, Isparta, Doğubayazıt,
Konya gibi... En son Gaziantep'te
Mozaik Müzesi'ni ziyaret ettim.
Her yöreye has yemeklerin olması
güzel. Yine her bölgenin şivesiyle
konuşanları dinlemek çok
hoşuma gidiyor. Türkiye'nin her
yeri ayrı ayrı güzel benim için.
İSTANBUL'UN BÜYÜSÜ
- İstanbul'da yaşamak nasıl bir his, bu şehrin büyüsü sizce nedir?
- İstanbul'dayım ama burada kendi
dünyamı kurmayı başardım. Tokyo'da yaşasam
da aynı duygu içinde yaşayacaktım.
Bir yabancıya kendi hayatımı kurmaya
müsaade edecek kadar geniş ve anlayışlı
bir şehir İstanbul. En büyük büyüsü de
bence bu sanırım.
- Kendi memleketinizdeki insanlar size Türkiye'yi sorduğunda onlara burayı nasıl anlatıyorsunuz? Bakış açıları değişiyor mu sizin anlatımınızdan sonra?
- "Gezmek için güzel bir ülke, gezilecek
çok güzel yerler var" diyorum. Japonların
genelinde Türkiye'ye karşı net bir bakış
yok maalesef. Soranlar da yapacakları turistik
seyahatleri için bilgi almak istiyor.
Tabii, eğer Türkiye ile ilgili negatif bir düşüncede
olan biri varsa onun bakış açısını
değiştirmek için yapabileceğim en etkili
şey, benim burada mutlu bir hayat sürdüğümü
göstermek olur. Göstermek dedim
çünkü bu anlatılacak bir şey değil. Zaten
çevremdekiler de benim bu ülkedeki mutluluğumu
gördükçe Türkiye'ye daha sıcak
yaklaşmaya başlıyor.