Lüks seyahat anlayışı değişiyor

BUGÜN NELER OLDU

Kasım ayına girdik, bir ay sonra 2019'u gerimizde bırakacağız. Ve önümüzde koskocaman yeni heyecanlara, mecaralara atılabileceğimiz bir 2020 var. Her şeyde olduğu gibi seyahatte, özellikle de lüks seyahatte trendler çok hızlı yön değiştiriyor. Luxury Travel Magazine, bu hafta 2020 yılı Lüks Seyahat Trendleri Raporu'nu yayınladı. Gelecek yıl boyunca aşağıdaki altı maddeye gönderme yapan rotaların ön plana çıkacağını belirten dergi, "Herkes kendi tanımlarını baştan yapacak. Alışılagelmiş rotalar da seyahat etme yöntemleri de artık demode. 2020'de lüks seyahat anlayışı baştan yazılıyor" yorumunda bulundu. İşte gelecek yıla yön verecek altı önemli trend:Koştur koştur bir yere gidip orada bir hafta tatil yapanlardansanız artık o tarz konfor alanlarını geride bırakma zamanı geldi. Seyahat etmekten yani yolun kendisinden keyif almanız gereken bir döneme girdik. Tabii bu tanım oldukça geniş. Yola motosikletle çıkmak, jet deneyimi yaşamak gibi...Sadece kendi bilgi ve görgünüz, sosyal medyada takip ettiğiniz fenomenlerin önerileriyle yola çıkarsanız hayatınızın büyük kısmını hiç tat almadan yaşarsınız. Seyahat değişim demek, duygusal zekanızı geliştirmek ve kendinize yeni deneyimler ve bakış açıları katmak demek. İşte bu nedenle mesela motosiklet şampiyonlarıyla motosiklet turuna çıkmak, moda editörleriyle alışveriş ve lezzet duraklarını ziyaret etmek ya da bir bağda ünlü bir gurmeyle zaman geçirip yemekler yapmak yeni trend.Zevklerinizi, maddi durumunuzu paylaşan insanlarla seyahat etmek önümüzdeki yıl çok moda. Sadece eskiden tanıdığınız, ayıp olmasın diye davet ettiğiniz ya da seçimlerine uymak zorunda hissettiğiniz gruplardan uzaklaşın. Dünyanın dört bir yanında lüks seyahat acentaları benzer bir sosyo-ekonomik gruba mensup ve ortak zevkleri olan kişileri bir grupta toplayıp onlara özel seyahatler organize etmeye başladı.2020'nin en önemli trendlerinden biri yemek üzerine seyahat etmek. Bunun içinde yemek festivalleri, Michelin yıldızlı restoranlarda yemekler, şeflerle özel yemek dersleri ve bağ ve tarlalara turlar da var. Yemek şu anda seyahat etmenin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.Sadece kayak tatile gitmenin artık eğlenceli bir yanı yok. Ama okyanusta yüzdükten sonra bir de tatili kayak yaparak bitiriyorsanız işte o zaman gerçekten havalı olursunuz. Sürprizli ve beklenmedik maceraları bir arada yaşayabileceğiniz seyahatler popüler olacak gelecek sene.Ezbere, grupların arkasından, kulaktan dolma fikirlerle çıkılan seyahatlerin hiçbir heyecanı yok artık. Onun yerine kimsenin bilmediği, seyahat etmek için çok da tercih etmediği rotaları keşfe çıkma vakti.