Berlin’e gitmek için hep bir bahanem var

Yaz, ilkbahar, sonbahar, kış... Berlin'e gitmek için doğru zaman yok. Sadece Berlin'e gitme zamanı var. Ve benim için aralık ayı en güzel zaman. O halde fazla vakit kaybetmeyelim. Hatta isterseniz tur şirketlerinin halihazırda satışı devam eden avantajlı Berlin paketlerine göz atalım. Öncelikle şehrin dünyadaki en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirterek yazıya başlayayım. Sonra da hem sanat hem gastronomi hem de eğlence bakımından oldukça zengin olduğunun altını çizeyim.Yeşil kentAyrıca burası yeşil bir kent. Yüzde 30'u yeşil alandan oluşuyor. Parklarda bir kafeye kurulup sosisli sandviç yemek ya da kahvenizi içmek isteyebilirsiniz. Keyfinize kalmış. Bu arada oldukça iddialı kahve mekanları da yok değil. Gezmek için önce sanat diyelim ve Müzeler Adası'nı mercek altına alalım. Spree Nehri üzerinde yer alan bölgede birbirine yakın beş müze birden var. Ayrıca Berlin Katedrali de yine bu bölge içerisinde yer alıyor. Çağdaş Sanat Müzesi ve Hitler dönemine dair pek çok gerçeği görebileceğiniz Alman Tarihi Müzesi de yine burada yer alıyor. Genelde Berlin'e giden Türk vatandaşlarının ilgi odağında ise Pergamon yani Bergama Müzesi yer alıyor. Malum bu müzenin bu denli popüler olmasında dünyanın farklı yerlerinden tarihi eserlerin toplanarak buraya getirilmesi gösteriliyor. Özellikle Bergama ve Milet'ten getirilen eserlerin burada sergilenmesinin yasal olup olmadığı ile ilgili tartışma yıllardır devam ediyor.Berlin uyumayan şehirlerden. Ama her anı dolu dolu geçen şehirlerden... Mitte bölgesi nispeten daha bohem bölge. Hafta sonları çok bir hareketlilik yok. Ama hafta içi ve iş çıkış saatlerinde epey popüler oluyor. Şehirde her gün yaklaşık 500 aktivite gerçekleşiyor. Hatta Broadway şovların büyük kısmı da Avrupa'da ilk olarak Berlin'e ayak basıyor. Opera ve tiyatro gösterileri ise diğer etkinliklerden bazıları.Şehrin en iyi İtalyanı'nı söyleyerek söze gireyim. Essenza açık ara iyi bir restoran. Hem yeri ve konumu iyi hem de personel çok şık. Yemekler leziz, ortam ideal.Alman şehrinde keşfedilmeyi bekleyen bir başka İtalyan ise Muret... Mekan ufacık, tefecik ama lezzetleri epey büyük. Peynir tabakları paylaşıp şarap içmek için ideal bir mekan.Yine ufak ama şanı epey büyük bir mekan: Monsieur Vuong... Kapısında epey uzun kuyruk oluyor. Ama en fazla 15 dakika bilemediniz 20 dakikada sizi içeri alıyorlar. O yüzden kuyruk gözünüzü korkutmasın. İçerisi enfes bir ambiyansa sahip. Öncelikle epey salaş ve samimi. Topuklu ayakkabılara hiç gerek yok. Menüde Vietnam lezzetleri var. Hepsi başarılı...Good Friends ise rezervasyona ihtiyacınız olan bir mekan. İki saati aşan bekleme listeleri bulunuyor. Menüsü zengin. Hatta biraz da gereksiz.İlk ara tatilde sıcak Akdeniz kıyılarının tadını çıkarabilir ya da sonbaharın renklerine ortak olacağınız destinasyonları seçebilirsiniz. İşte size üç seçenek:İstanbul, Ankara ve Bursa'nın oluşturduğu üçgenin tam merkezinde olan bölge, ulaşım kolaylığı sayesinde de ideal bir kısa tatil rotası. Bir haftalık tatilin birkaç gününü geçirebileceğiniz bir nokta arıyorsanız Sapanca'yı tercih edebilirsiniz.Abant Gölü kıyısında güne enfes bir kahvaltıyla başlamak sizce de harika olmaz mı? O halde Abant'ın huzurlu atmosferine ortak olmak için yılın en güzel zamanlarını kaçırmayın, doğayla baş başa kalın.Tatili birbirinden konforlu otellerde dinlenerek geçirmek isteyenlerin vazgeçilmezi ise Antalya'nın tatil köyleri ve resort otelleri... Özellikle Belek ve Lara'da dört mevsim boyunca sınırsız konfor sunan otellerde, hem eğlenebilir hem de yorgunluk atabilirsiniz.MSC Cruises, 2022 MSC Dünya turu rotasını açıkladı. MSC Poesia Ocak 2022'de Avrupa'da dört biniş noktasından başlayarak beş kıtada 24 ülkeye, dokuz liman gecelemesi ile toplam 43 limana doğru denize açılacak. Misafirler, Cape Horn ve Suez'den batıya doğru ilerleyecek olan bir rota ile dünyayı dolaşacak. Üst üste en fazla dört deniz günü seyahati ile misafirler gece manzarasını seyredebilecekleri toplamda dokuz limanda bulunacaklar; bunlar Rio de Janeiro (Brezilya), Buenos Aires (Arjantin), Ushuaia (Arjantin), Valparaiso (Şili), Callao (Peru), Papeete (Tahiti), Sidney (Avustralya), Benoa (EndonezPetra, Ürdün ya) ve Bombay (Hindistan).The Ritz-Carlton, Istanbul, 2019 Haute Grandeur Global Ödülleri'nde En İyi Klasik Otel, En İyi Konferans Oteli, En İyi İş Oteli ve En İyi Şehir Oteli kategorilerinde ödül kazanırken, restoranı Atelier Real Food ise En Romantik Atmosfer, En İyi Yemek Sunumu ve En Güzel Restoran Ambiyansı ödüllerine layık görüldü. Haute Grandeur Global Ödülleri adayları, otellerde konaklayan ve restoranlarda deneyim sahibi olan konukların dijital platformlarda yaptığı yorumlara göre belirleniyor. Kazanan markalar ise konukların ve gezginlerin online olarak üç hafta boyunca verdiği oylarla belirleniyor.Hilton Dalaman Sarıgerme Resort&Spa, 18-22 Kasım haftası ilk sömestr tatilinde çocukları 30'dan fazla keyifli atölyeyle karşılamaya hazırlanıyor. Her yaş grubuna özel oluşturulan programlar ile çocuklar İngilizce konuşma sınıfı ile pratik yaparken, satranç derslerine ve satranç turnuvasına katılabilecek. Seramik boyama, bahçecilik ve çiçek dikme gibi farklı atölyeler de var. Çocuklar çikolata, kurabiye ve pizza yapmak için de mutfağa girecekler.