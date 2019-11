Aklınızda bulunsun

Öncelikle şunu söyleyelim, Bombay ve Mumbai aynı yerlerin ismi. Kolonicilik yıllarında buraya gelen Portekizliler, şehre 'güzel koy' anlamına gelen Bombaim ismini takmışlar. 1995 yılında yerel yönetim burayı kendi dillerinde ismi olan Mumbai ile değiştirmiş.

Hindistan'da ineğe tapma diye bir şey yok. İneğe saygı var... Bu saygının ortaya çıkış hikayesi şöyle: M.Ö. 1000 yıllarında inek nüfusu iyice azalmış. Dönemin kutsal yazıtlarında da bu konu yazılıp çizilmiş. Daha sonra inekler kutsal hayvan haline gelmiş. Eti yenmiyor, kesene büyük cezalar var.

Mumbai'de gün içinde 2 binden fazla tren hareket halinde. 7 milyon kişi trene biniyor. İş çıkışı 1800 kişi kapasiteli trenlere 7 binden fazla insan biniyor.

Şehirde her 1 milyon insana sadece 17 umumi tuvalet düşüyor. Tuvaletiniz geldiyse bir süre tutun.

Para birimi rupi... 1000 rupi 80 TL ediyor.

Mumbai'de sokak lezzetleri çok meşhur. Ama tavsiyem şu: Yemeyin. Sokakta sıkılan limonatalar çok güzel gözükebilir ama içmeyin...

Şehrin en iyi restoranları genelde otellerin içinde. Japon mutfağı için Town Hall, gece bir şeyler içmek için Four Seasons Hotel'in rooftop barı AER iyi birer seçenek. Bunan dışında Taj Hotel ve The Oberoi da mutfağıyla iddialı.



HACI ALİ DERGAHI

Denizin 500 metre açığında bir ada niteliğindeki bu dergah, en önemli İslami eserlerden. Kara yoluna bir köprü ile bağlantısı var. 15. yüzyıldan kalma dergah, rivayete göre zengin bir tüccar olan Hacı Ali tarafından yaptırılmış. Bir başka rivayete göre ise Hacı Ali tüm varlığını Mumbai'de bırakarak Hac'ca gitmiş ama geri dönmemiş. Sonrasında cesedi tam da dergahın olduğu noktada karaya vurmuş. O yüzden dergah buraya yapılmış, Hacı Ali'nin türbesi de içine konmuş.



BREAKDANSIN ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

Mumbai gezimizin en eğlenceli duraklarından biri de Red Bull'un düzenlediği Dünya Breakdans Şampiyonası finaliydi. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Red Bull BC One Dünya Finali'nin her saniyesini büyük bir keyifle izledik. Finale kalan 16 yetenek dünya şampiyonu olmak için ter döktü. Bu yıl ilk kez erkekler ve kadınlar ayrı ayrı yarıştılar. Kazananlar ise Hollandalı b-boy Menno ile Rus b-girl Kastet oldu. Bu arada unutmadan söyleyeyim, bir aksılık olmazsa 2024 Paris Olimpiyatları'nda breakdans da bir spor branşı olarak yer alacak.