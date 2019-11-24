Büyüleyici şehir parkları

BUGÜN NELER OLDU

Şehrin kalabalığı ve kargaşası karşısında kimi zaman tek isteğimiz bir parka gidip boş bir bank bulup oturmak olur. Neyse ki dünyanın en kalabalık şehirleri soluklanmaya imkan veren parklara ev sahipliği yapıyor. Parkın içine girer girmez korna seslerini ve insan kalabalığını arkanızda bırakıyorsunuz. İşte hayat kurtaran o parklardan bazıları...Çin'in en büyük ve en iyi korunmuş kraliyet parkı. Qing Hanedanlığı'ndan itibaren ülkeyi yönetenlerin yazlık sarayı olarak kullanılmış. Tüm günü burada geçirebilir, tapınaklar, bahçeler ve köşkleri ziyaret edebilirsiniz.1964 Yaz Olimpiyatları sırasında olimpiyat köyü olarak hizmet veren park, mabet (gingko) ağaçlarıyla dolu. Bu ağaçların özelliği yapraklarının sonbaharda altın rengine dönüşmesi. Yoyogi Park yedi gün 24 saat açık. Yıl boyunca da birçok festivale ev sahipliği yapıyor.Amsterdam'ın meşhur müzeler bölgesine çok yakın bir konumda bulunan parktaki açık hava tiyatrosunda ücretsiz konserler düzenleniyor. Parkın içinde kafeler, çimenlik alanlar bulunuyor. Cuma akşamları paten kiralayıp parkı gezme imkanınız da var. Elbette havalar güzel olduğunda...Ve işte Paris'in ikonik Lüksemburg Bahçesi. Parkın Avenue de l'Observatoire yakınındaki çimenlere oturup piknik yapabilir ya da heykellerle ve oyun alanlarıyla çevrili yürüyüş yolunda gezintiye çıkabilirsiniz.Barselona'ya giden herkesin mutlaka ziyaret ettiği park, Antoni Gaudi'nin eseri. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Mozaikleri ve garip mimarisiyle çok etkileyici.ULUSAL PARK, ATINA7 binden fazla ağacın bulunduğu parkta altı göl ve bir de güneş saati bulunuyor. Gelenler sakinliğin tadını çıkarırken bir yandan da ördekleri besliyorlar.