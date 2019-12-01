Et yemeyenler Londra’ya

İnternet üzerinden yayın yapan vegan restoran rehberi Happy Cow, 2019'un vegan dostu şehirlerini seçti. İlk sırada Londra yer aldı. Listesinde 8100 vegan restoran bulunan site değerlendirmeyi yaparken sekiz kilometre yarıçapındaki alana düşen vegan mekanların ya da menüsünde vegan seçenekler bulunan yerlerin sayısını göz önünde bulundurdu.

Londra: Veganlık, İngiltere'de en hızlı büyüyen hayat tarzı seçimi olmayı sürdürüyor. Yaklaşık 600 bin veganın yaşadığı Londra'da menüsü vegan beslenmeye uygun çok sayıda kafe, restoran ve pastane bulunuyor. La Fauxmagerie şehrin ilk vegan peynir dükkanı. Picky Wops, Purezza ve Death by Pizza'da harika vegan pizzalar bulabilirsiniz. Ms. Cupcake ve Vida Bakery ise canı tatlı çeken veganların uğrak adresi. Dondurmadan vazgeçemeyenler ise Yorica'ya gidiyor. Şehirde sık sık veganlara yönelik etkinlikler de düzenleniyor.

New York: Şık bir ortamda vegan bir akşam yemeği ise tercihiniz dünyanın yemek başkenti sizi hayal kırıklığına uğratmıyor. Blossom, Avant Garden ve XYST vegan yemekleri çağdaş sunumlarla masanıza getiriyor. P.S. Kitchen'da ise vegan ev yemekleri tadabilirsiniz. Canınız Fransız lezzetleri çektiyse istikamet Delice&Sarrasin olsun. Burada krep bile var. Petisco Vegano'nun menüsü ise vegan Akdeniz yemeklerinden oluşuyor.

BURGER DE VAR

Berlin: Uluslararası vegan destinasyonlarından biri de Berlin. Vegan menüye sahip mekanların girişinde 'Vegan' tabelası bulunuyor. Güzel bir brunch için Cafe Vux doğru seçim olacaktır. Hem çok pahalı da değil. Vegan dönerin adresi ise Vöner der Vegetarische Döner. Vedang'ta ise vegan burger ve fast food yiyebilirsiniz.

Los Angeles: Billie Eilish, Alicia Silverstone ve Casey Affleck gibi vegan beslenen ünlü isimlerin yaşadığı şehirde çok sayıda vegan restoran bulunuyor. Şehirde 19 vegan Tay restoranı var. Vegan hareketinin ateşli temsilcilerinden müzisyen Moby'nin Little Pine adlı bistrosu İtalyan ve Akdeniz lezzetlerinden oluşan bir menüye sahip. Kazancı da hayvanların korunması için çalışan kuruluşlara bağışlanıyor. Yine ünlü şef Tai Ronen'in Akdeniz füzyon yemekleri sunan restoranı Crossroads da burada bulunuyor.