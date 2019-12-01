Tavuskuşlarıyla yürüyüş

Pazar sabahı uyandığınızda aklınıza herkes gibi sahile ya da Belgrad Ormanı'na gitmek mi geliyor yoksa? Aynı yerlere, aynı kalabalığa, tıpkı ofise gider gibi gidip, tek dinlenme gününüzü harcamak mı istiyorsunuz? İstanbul o kadar büyük, o kadar kalabalık, o kadar yoğun ki... Mecbur kalıp kendi semtiniz dışında bir yere gitmeye çalışmak, trafikte saatlerce kalmak başlı başına stres kaynağı. Benim bunu çekmeye hiç ama hiç niyetim yok. O yüzden hafta sonları şehirden kaçıp İstanbul'a yakın illerdeki birbirinden sevimli tesislerde vakit geçirmeyi tercih ediyorum.

MOLA VERME ZAMANI

Kırklareli, Sakarya, İzmit, Bursa, Bolu ve Eskişehir, henüz yoğun kar yağışının başlamadığı şu dönemde keyifli bir hafta sonu molası için ideal... Son olarak bir grup arkadaşımla birlikte İzmit'te, Anadolu yakasından yaklaşık yarım saatlik bir araba yolculuğuyla varabileceğiniz doğayla iç içe bir tesiste, Lifeport'ta geçirdim hafta sonunu. Dediğim gibi yarım saatlik bir araba yolculuğu sonunda kendimizi küçük ahşap bungalovlardan oluşan bir köyde bulduk. Bir anda İstanbul'un tüm stresinden uzaklaştığınız bu alanda sunulan en güzel imkan kilometrelerce uzunluğundaki yürüyüş alanıydı.

KALABALIK, KUYRUK YOK

Yürüyüşünüzde size tavuskuşları, ördekler ve kazlar eşlik ediyor. Üstelik hiç kalabalık değil. Kahvaltı sırasında kuyruk bekleme stresi bile yaşamıyorsunuz. Ya pazar sabahı erkenden ya da cumartesi akşam üzeri Lifeport'a giderek doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Son olarak bölgede keşfedilmeyi bekleyen buna benzer birçok otel ve tesis olduğunu da belirteyim.



SPORLA DOLU BİR HAFTA SONU

Bahçedeki meyve ağaçlarından ellerinizle meyve toplayıp mini göletin yanında soluklanabiliyorsunuz. Basketbol alanı, tenis sahası, kapalı havuz ve spor salonu da benim gibi hafta sonunu sporla geçirmek isteyenlere hizmet veriyor. Eğer yanınızda çocuklar varsa onların da keyifli vakit geçireceğinden emin olabilirsiniz. Kapalı havuz ve etrafta dolaşan hayvanlara en çok onlar bayılıyor. Ayrıca yakınlarda güzel restoranlar, outlet'lerin olması size gidiş ve dönüş yolunda hem farklı lezzetleri deneme fırsatı hem de alışveriş yapma olanağı sunuyor.