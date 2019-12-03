Kartepe, Abant ve Düzce'deki yaylalara mevsimin ilk karı düştü

Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda da kar yağışı başladı. Hafta sonu tatilini fırsat bilerek tabiat parkına gelenler, kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi. Tabiat parkının girişinde görev yapan jandarma ekipleri, sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyardı.

BEYAZ ÖRTÜ...

Düzce'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası, Beyköy beldesi Samandere mevkisi ve Kaynaşlı Topuk Yaylası kesiminde sabah saatlerinde etkili olan kar, bölgede beyaz örtü oluşturdu. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişindeki Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Darıyeri Hasanbey ve Dipsizgöl mevkilerinde ise zaman zaman sis ve sağanak etkili oluyor. Kara yolları ve polis ekipleri, güzergahlarda sürücüleri yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

İstanbul'a yakınlığı ile bilinen ve kayak pistleri her yıl vatandaşların akınına uğrayan Kocaeli'nin Kartepe ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Öğlen saatlerinde etkili olan kar ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Bölgeye gezmek için gelen vatandaşlar ise yağan karı görünce cep telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirdi. Yol kenarlarında araçlarını durduran vatandaşlar, kartopu oynayıp özçekim yaptı. İstanbul ve Sakarya gibi çevre illerden geldiklerini söyleyen vatandaşlar, kartpostallık görüntü ile karşılaştıkları için çok mutlu olduklarını söylediler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele timleri de yağışın başlaması ile birlikte teyakkuza geçerek, yolların kapanmasını önlemek için küreme çalışması başlattı.

"ÇOCUKLAR DA MUTLU OLDU"

Sakarya'dan ailesi ile gezmeye geldiğini, mevsimin ilk karına denk geldiği için çok mutlu olduklarını ifade eden Zeynep Kuşaklı, "Sakarya'dan çocuklarımla birlikte Kartepe'ye gezmek için çıktık. Şansımıza kar yağdı. Çok eğlenceli. Biraz eğlendik. Bu tamamen bir mutluluk. Çocuklar da çok mutlu oldu. Şimdi geze geze gidiyoruz" dedi.

