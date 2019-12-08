Doğa, huzur spor, bakım

BUGÜN NELER OLDU

Aralık ayına hazır adım attık, bu gri bulutlara, karanlık ve yağışlı havaya inat yeni yılın neşesini ve enerjisini şimdiden hissetmek lazım... Ve bunu yazı yaşayan rotalarda ve kayak merkezlerinde yapamıyorsak en azından şehrin yoğunluğunu üzerimizden atabileceğimiz yakın lokasyonları keşfetmeye devam etmekte fayda var. Geçen hafta sonu Sapanca'daydım. Birçok arkadaşımın çocukluklarından beri yazlarını geçirdikleri bu belde benim ne yazık ki çok sık gitme şansı yakalayabildiğim bir yer değil... Arkadaşlarımla haftasonu programı yaptık ve cumartesi sabahı Sapanca'ya doğru yola çıktık. Sapanca Sakarya'ya bağlı şirin bir ilçe... Sakin, yemyeşil doğa içinde... Çevresindeki iddialı spa otelleri de keyifli vakit geçirebileceğiniz imkanlara sahip.Sapanca'nın tarihi M.Ö. 1200 yıllarına kadar dayanıyor. Frigyalılardan beri yerleşimin olduğu, Bizanslıların ve Selçukluların yaşadığı beldede hafta sonu için yapılacak birçok aktivite mevcut. Bir kere ne olursa olsun erken kalkın ve Sapanca Nehri kenarındaki sevimli kahvaltı mekanlarından birinde güne "Merhaba" deyin... Özellikle Kırkpınar Mahallesi yakınlarında çok sevimli kafeler bulunuyor. O güzel manzara eşliğinde kahvaltı etmekten keyif alacağınıza garanti verebilirim. Sonra alınan kilolara inat ya doğa yürüyüşü yapın ya göl kenarında koşun ya da en güzeli bisiklet kiralayın. Hatta sandal kiralayarak gölde küçük bir gezinti de yapabilirsiniz. Türkiye Kürek Milli Takımı'nın antremanlarını gerçekleştirdiği bu gölde siz de birkaç kürek atın, anılarınıza anı katın.Tabii ki "Göl manzarasına doyduk yapacak başka bir şey yok mu?" diyebilirsiniz, o zaman da alalım sizi keyifli bir ATV turuna... Sapanca'da çeşitli ATV parkurları mevcut. Göl, offroad, dağ ve yamaç parkurlarından birini de seçebilirsiniz. Hatta doğa aşığıysanız çadırlı kamplarda da kalıp kendinizi doğanın ruhuna tam olarak bakabilirsiniz. Gezdikten sonra muhakkak balık ekmek keyfi yapın. Tabii ki birbirinden güzel balık restoranlarından birinde de yemek yiyebilirsiniz. Ama şehirde yapmadığınız bir şey yapın derim ben... Sonra da atlayın arabaya trekking, ziplin ya da safari yapabileceğiniz Maşukiye'ye ya da Kartepe'ye... Henüz kar olmasa da doğası muhteşem Kartepe'ye de bir uğramakta fayda var derim ben. Ya da Soğucak Yaylası'na çıkıp kamp ya da dağ yürüyüşü yapabilirsiniz."İlk gün bunlardan birkaçıyla geçti peki ikinci gün sen ne yaptın?" diyorsanız pazartesi gününe bomba gibi girebilmek için kendime bakım zamanı yarattım. Arkadaşlarımla konakladığımız Richmond Nua Wellness Spa'da otelden dışarı adım atmadan neredeyse tam günü geçirdim. Zaten doğruyu söylemek gerekirse tam da bunu yapabilmek için bu oteli seçtim. Göl kenarındaki otelde göl manzarasında kahvaltının ardından yürüyüş parkurunda koştum.Sonra da kendimi spa'ya attım. Buhar banyosundan hamama her şeyi denedim sonra da kendimi masaj salonuna attım. Sonra da saatlerce spa'da oturup zencefilli çay eşliğinde kitap okudum... İnsanın kendisine, kendi vücuduna, ruhuna vakit ayırmasından daha güzel bir ödül olmadığını düşünenlerdenim... Tam bir günü kendime ayırdıktan sonra emin olun sonrasındaki koca hafta keyifle geçti benim için...