Doğuya yolculuk

BUGÜN NELER OLDU

Tendürek Dağ Geçidi'nden geçerken katılaşmış lavları, Çaldıran Ovası'ndan geçerken meşhur savaşın geçtiği alanı görerek tarihi gözünüzde canlandıracak ve Bendi Mahi Çayı üzerindeki Muradiye Şelalesi'nde mola vereceksiniz. Van'da ilk durak Akdamar Adası ve kilisesi olacak. Van Kalesi, surlar, Urartu krallarının kaya mezarları ve kale kapıları da ziyaret edilecek. Ağrı Dağı, 220 yıllık İshak Paşa Sarayı sizi büyüleyecek. Van Gölü Havzası ve İshak Paşa Sarayı Turu'yla ilgili ayrıntılı bilgiyi Jolly Tur'dan edinebilirsiniz.