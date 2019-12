Harikalar diyarının harika lezzetleri

BUGÜN NELER OLDU

Yarıyıl tatili için şimdiden programlar yapılmaya başlandı. Çocukların en gözde destinasyonları arasında Orlando başta geliyor. Üstelik bu yıl Disney'in içine Star Wars bölümü de ekleniyor. Kısacası bu yıl Orlando'ya beklenen turist sayısında rekor kırılması bekleniyor. Orlando çocuklar ve hız treni sevenler için tam bir harikalar diyarı. Hız trenlerine bu yıl yenileri de eklenmiş. Spiderman, Harry Potter gibi üç boyutlu olanlar ise yediden 70'e herkesin favorisi. Orlando'ya gelecek olanlar mutlaka Disney ve Universal Studios'a birkaç günlük giriş kartı alacaktır. Parklarda elbette sadece trenler, eğlence ve Mickey Mouse yok. Yeme- içme bakımından da oldukça zengin. Zaten yeme-içme bölümleri gece 02.00'ye kadar açık. Hollywood Studios, Magic Kingdom, Animal Kingdom, Islands of Adventures tüm gününüzü geçireceğiniz parklar arasında en eğlenceli olanları. Genelde Orlando'ya gelenler tema parkları konusuna hakim oluyorlar. Ama restoran konusunda kararsız kalıyorlar. İşte bu yazı tam da bu açığı kapatmaya yönelik. Harikalar diyarının harika tatlarına yolculuğa çıkıyoruz.Disney'den ve parklardan yaklaşık 45 dakika mesafede Winter Park'ta bulunan restoran şehrin en iddialı Japon mutfağına sahip. Yan yana kafe ve butiklerin sıralandığı Park Avenue'da bulunuyor. Sahibi Çinli, eşi ise ise Fransız. Sokakta ısıtıcı altında da masaları bulunuyor. Buradaki tuna kobachi'yi başka yerde tadamazsınız. Rollins roll gibi pişmiş balıklı suşi roll'leri de oldukça başarılı. Tatlı olarak da zencefilli creme brule'yi mutlaka tadın.Kayserili Özhamurkar ve Hasoğlu ailelerinin açtığı mekan Dr. Phillips'te yani Orlando'nun en işlek caddesinde. Mekanın işletme müdürü ve bazı çalışanlar da Türk. Menüde Türk yemekleri yok. Ama Antep'ten özel olarak getirtilen ve arasına dondurma konarak servis edilen baklavayı tadabilirsiniz. The H hem dekorasyonu hem de menüsüyle Orlando'nun en iddialı mekanlarından biri. Menü steak ağırlıklı. Yine de ıstakoz ve ahtapot başta olmak üzere deniz mahsulleri de yok değil.Deniz mahsulleri özellikle de istiridye ve yengeç sevenlerin bayılacakları bir mekan. Her güne özel indirimleri de bulunuyor. İster barında oturup sosyalleşirken lezzetli yemekler yiyin. İsterseniz de masalarda rahat rahat balığınızın keyfini çıkarın. Fırında patatesi yan ürün olarak sipariş vermeyi unutmayın.Yine bir Türk işletmesi. Gökhan Oral'ın mekanı açık ara Orlando'nun en çok iş yapan yerlerinden biri. Gece eğlenmek hatta sandalye üstünde dans etmek için buraya uğrayın. Orlando Eye'in (yeni adıyla The Wheel'ın) yanında. Nargile ve Türk yemekleri sunan mekanda arada Türkçe şarkılar da duyabilirsiniz. Yeni servis etmeye başladıkları su börekleri enfes.Yine Winter Park'a gidiyoruz. En iyi pizzanın peşindeyiz bu kez. Prato akşamüstü buluşmak için en popüler adreslerden biri. Cuma akşamları geniş barında yer bulabilmek için erken davranmak gerekiyor. Burası rezervasyon kabul etmiyor. Soğanlı ve mantarlı pizzası enfes. Hafta içi 16.00-18.00 arası happy hour uygulaması da var. Bazı kokteyller ve yemekler indirimli olarak servis ediliyor.Yemekleri enfes değil ama ambiyansı başarılı. Yemek sonrası bir şeyler içmek isteyenlerin uğrak mekanı. Pizzaları lezzetli. Cuma akşamları kalabalık sokağa taşıyor.Gitgide zincirleşen bir kahveci. Outlet, San Lake ve College Park'ta şubeleri var. Kahveleri başarılı ve pek çok yere göre çeşit bakımından daha zengin. Tatlı çeşitleri de lezzetli.Sand Lake'te öğlen yemekleri için biçilmiş kaftan. Akdeniz ağırlıklı menüsü var. Pizzaları odun ateşinde pişiriyorlar. Hamburger ve sandviç menüsü hem geniş hem de lezzetli. Mekandan içeri adım attığınızda kendinizi Avrupa'da hissediyorsunuz.Ortamı salaş ama ambiyansı eğlenceli ve yemekleri iddialı bir deniz mahsulleri restoranı... Kovada soslu karides, pişmiş istiridye, yengeç gibi seçenekler var menüde. Fiyatlar da pek çok yere göre makul. Birkaç farklı lokasyonda hizmet veriyor.Sağlıklı yemek için doğru adres. Salata üzerinde servis edilen ızgara somonu enfes. Menüde yiyeceklerin yanında kalorileri de yazıyor.