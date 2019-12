Boston İlim, irfan ve yemek peşinde

ABD'de en sevdiğim üç şehirden biridir Boston. İlk sırada elbette New York ve ikinci sırada ise üniversite yıllarımı geçirdiğim Miami geliyor. Ama Boston'un bendeki yeri hep özel. Öncelikle New York'a göre çok daha düzenli ve temiz. Suç oranı bakımından da güvenli sayılabilir. Bu yüzden de bu yıl yeni yaşıma Boston'da girmeye karar verdim. Öncelikle Avrupa'dan ve Türkiye'den ulaşım çok rahat. Neredeyse tüm metropollerden buraya direkt uçuş var. THY ile 11 saatte Massachusetts eyaletinin başkentine varıyorsunuz. Burası aynı zamanda ABD'nin en eski ve varlıklı şehirlerinden biri. 17'inci yüzyılın başlarında Amerika'nın yerlileri tarafından kurulmuş. Avrupa'dan ilk göç alan yerlerden biri. Şehre ilk olarak İngilizler geliyor. Ardından İtalyan ve İrlandalı nüfus ağırlık kazanmaya başlıyor. Bugün Boston'un en popüler noktalarından biri olan North End günümüzde hâlâ İtalyan ailelerin yaşadığı bölüm. Burada 180 İtalyan restoranı var. Masalarda kalabalık ailelerin İtalyanca konuştuklarına şahit olabilir, bir anda kendinizi İtalya'da hissedebilirsiniz.

SANATIN DA MERKEZİ

Şehir son 10 yılda biyoteknolojinin üssü haline geldi. Dünya devi ilaç firmaları Boston'a yatırım yapmaya başladı. Çünkü burası önemli bir eğitim, sağlık, finans ve teknoloji merkezi... M.I.T, Harvard, Tufts, Northeastern gibi dünyanın en önemli üniversiteleri de burada bulunuyor. Dana-Farber Kanser Enstitüsü ve Harvard Tıp Fakültesi bütün dünyadan hastaların tedavi için geldikleri ünlü tıp merkezleri... Tam tamına 35 üniversite var şehirde. Dünyanın dört bir yanından 150 bin öğrenci eğitim alıyor. Bu da 1.5 milyar dolarlık ekonomi yaratıyor. Sözün özü ABD'nin en büyük ekonomisine sahip şehirlerinden biri. Sanat ve eğlence hayatı bakımından da oldukça renkli. Dünyanın en iyi restoranlarının ve kulüplerinin burada şubeleri bulunuyor. Zaten bu kadar fazla gencin, iş insanının olduğu yerde aksi düşünülmezdi. En eski şehirlerden biri dedik. Bu da müze anlamına geliyor. Müzeleri kıta hakkında da epey bilgi sahibi olmanızı sağlıyor.

EN ESKİ METRO HATTI

En eski metro hatlarından biri var şehrin altında. Ama düz olduğu için rahatlıkla yürüyerek ya da bisikletle de keşfedebilirsiniz. Fakat kış aylarının oldukça çetin geçtiğini söylemeliyim. Eldiven, şapka, atkı ve kar botları olmadan sokakta yürümek pek kolay değil. Neyse ki her köşe başında tatlı bir kahve dükkanı karşınıza çıkıyor da ısınmak için kendinizi içeri atabiliyorsunuz. Boston denilince benim aklıma ilk gelen şey hep Boston Tea Party (Boston Çay Partisi) olur. Amerikalıların neden kahve içtiğini anlatan bu tarihi olayın şehirde bir de müzesi bulunuyor. Olayı kısaca özetlemek gerekirse: 1620 yılında İngiltere'den Yeni Dünya'ya gelen göçmenler tarafından kurulan şehir yüzyıl boyunca İngiltere'ye karşı isyanının da başkenti olmuş. Boston Tea Party, Amerikalı kolonistlerin Büyük Britanya'dan gelen yüksek vergili çayı protesto etmek için 16 Aralık 1773'te Kızılderili kılığına girerek İngiliz gemilerindeki tonlarca çayı denize dökme eylemlerine verilen isim. Şiddet içermeyen bu eylem Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın da ilk kıvılcımlarından biri oldu. 2012 yılından beri faaliyet gösteren Boston Tea Party Müzesi ise aslında bir şov niteliğinde. Replika gemiler ve oyuncularla bu şovu yerinde takip edebilirsiniz. Boston Güzel Sanatlar Müzesi ABD'nin en büyüklerinden biri. O kadar büyük ki bir günde gezmek neredeyse imkanız. Sadece bir katını iki saatte gezdiğimi hatırlıyorum. Bu arada müzeye girince çantanızı emanet odasına bırakmayı unutmayın. İçeride 450 bin sanat eseri bulunuyor. Peki hangi eserleri mi var? Mısır sanatı, 18'inci ve 19'uncu yüzyıl Amerikan sanatı, Fransız çalışmaları, Avrupa sanatı, Okyanusya, Asya, Afrika sanatı ve çok daha fazlasını müzede görebilirsiniz. Çarşamba akşamları düzenlenen ücretsiz tura katılmanızı tavsiye ederim. HARVARD SQUARE KEŞFEDİLMELİ

Malum buraya gelenler Harvard'ın kampüsünde birkaç tur atmadan gitmiyor. Pek çok ABD başkanının da eğitim gördüğü kampüs 15 milyonluk kütüphanesi ile dünyanın en büyük akademik kütüphanesi olma unvanını elinde bulunduruyor. Ama maalesef girişte öğrenci kimliğiniz soruluyor. İçeri giremeseniz bile ihtişamlı binanın önündeki merdivenlerde fotoğraf çektirebilirsiniz. Harvard'ı gezmenin en güzel yolu öğrenciler tarafından düzenlenen turlara katılmak. Dilerseniz Harvard ve M.I.T ortak turunu da alabilirsiniz. Yaklaşık bir saat sürüyor ama buna değiyor. Tura ,katılım ücreti yaklaşık 20 dolar. Kampüsün içinde yer alan ve kurucusu John Harvard heykelinin sol ayakkabısının aşındığını göreceksiniz. Bunun nedeni zorlu finaller öncesi öğrencilerin şans için okşaması. Turistler de çocukları ya da kendileri ileride burada okusun diye sol ayağı okşuyor.

ÖRDEK TURUNA MUTLAKA ÇIKIN

Boston'un simgelerinden birisi de Duck yani ördek turları. Hem denizde hem karada giden ve ördeğe benzeyen araçlarla yapılan gezi yaklaşık bir buçuk saat sürüyor. Kışın da kapalı ördeklerle yapılıyor ve araçlarda ısıtıcı oluyor. Yine de kalın giyinmekte fayda var. Şehrin en popüler iki caddesi Newburry ve Boylston. Bu iki cadde boyunca tüm dünya markalarını , kafe ve restoranları bulabilirsiniz. Boylston'da bulunan aynı zamanda kapalı bir avm olan Prudential Center'ın içinde yer alan Mandarin Otel şehrin en popüler mekanı. Happy hour ya da pazar brunch'ı için uğranabilir. Yine aynı binanın 56'ncı katında yer alan Top of the Hub ise panoramik manzarası, canlı müzik akşamları ile doğru adreslerden biri. Mekanın hep kokteylleri başarılı hem de yemekleri. Turistik gibi görüntüsü sizi yanıltmasın. HAYDİ İTALYAN MAHALLESİNE

Yazının başında bahsettiğim North End'e konuk oluyoruz bu kez yani İtalyan mahallesine. Buranın en popüler mekanı Neptune Oyster. Ufacık dükkan ve rezervasyon almıyor. Adınızı ve telefon numaranızı bırakıp sokaklarda gezintiye çıkıyorsunuz. Yer hazır olunca sizi arıyorlar. Herkesin yan yana oturduğu muhteşem bir yer. Altı farklı istiridye çeşitleri var. Istakozlu sandviçi ister soğuk mayonezli sosla isterseniz de sıcak tereyağlı sosla ısmarlıyorsunuz. Ucuz değil ama kesinlikle değiyor. Yine aynı bölgede önünde uzun kuyruklar oluşan meşhur Mike's Pastry'e uğramadan dönmek de olmaz. Burada cannoli yemek gerekiyor. Çeşitler arasında seçemezseniz en basit olan sade ricotta peynirliyi öneririm.

LEZZET ROTALARI



Suşi için en iyi adres Oishii Boston.

Harvard Square'deki Harvest'te turşulardan ekmeklere her şey ev yapımı. Peynir tabağı ve ekmekle ara öğünü geçirebilirsiniz.

Ostra, Boston'ın en popüler fine dining mekanlarından biri.

Balık ve istakoz için en doğru adres Atlantic Fish Company.

Kahve molası için Newbury Caddesi'ndeki Trident Booksellers&Cafe'ye uğrayın.

Happy hour ve bir şeyler içmek için adresiniz Liberty Hotel olmalı. Eski bir hapishane olan otelin barı epey popüler.



