Kristal karıyla tanınıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Çamurlu Dağları'nda yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi, kar kalitesi ve pistleri bakımından dünyanın önemli kayak merkezleri arasında yer alıyor. Ortalama yılın dört ayı bir metre karla kaplı olan kayak merkezi, hem amatör hem de profesyonel kayakçılara hitap ediyor. Sarıkamış'ta iki otel bulunuyor. Tesis, Kars'a 45, Erzurum'a 140 km. uzaklıkta yer alıyor. Sadece Alp Dağları'na mahsus kristal kar özelliğine sahip karı, kayak sporu için son derece elverişli. Sarıkamış, Alp Disiplini, Kuzey Disiplini ve Tur Kayağı için de çok uygun koşullara sahip. Çamlar arasında toplam 12 kilometreyi bulan 5 etaplı piste sahip 2500 rakımlı Cıbıltepe'nin muhteşem bir doğal güzelliği var. Ayrıca snowbord için de uygun pistler ve koşullar yer alıyor.

KAYAĞA HAZIRLIK

Kayağa gitmeden altı hafta önce egzersize başlamak sorunsuz bir tatil geçirmenizi sağlar. Bu egzersizler ve kaymadan hemen önce tekrarlanması gereken ısınma hareketleri şöyle:

Dizinizin altına bir havluyu rulo olacak şekilde koyup oturun. Havluyu bastırıp dizinizi gererek bacağınızı düzleştirin. Bu pozisyonu 5 saniye koruyun ve yavaşça başlangıç pozisyonuna dönüp gevşeyin. Hareketi her gün, 15 tekrarla yapın.

Bir bacağınızı düz, diğer bacağınızı dizden büküp, ayak tabanı yerde olacak şekilde tutun. Düz duran bacağın uyluk kaslarını kasıp yavaşça yerden 15-25 cm kadar kaldırın. Bu pozisyonda 5 saniye tutup gevşeyin ve diğer bacağa geçin. Her gün 15- 20 tekrarla yapın.

Her iki bacağınızı düz uzatarak oturun ve dizlerin arasına yastık koyun. Dizlerinizi bükmeden yastığı sıkıştırın. 5 saniye tutun ve gevşeyin. Günde bir kez 10 tekrarla yapın.

Yüksek bir sandalyeye diziniz 90 derece bükülü halde oturun. Ayak bileğinize bir kilo ağırlık bağlayın. Bacağınızı diziniz düz olana kadar kaldırın. 5 saniye bekleyip indirin. Günde bir kez 15 tekrarla yapın.

Sırtınızı duvara dönüp ayaklarınızı duvardan 30 cm ileriye koyun ve omuz genişliğinde açın. Belinizi düz olacak şekilde duvara yaslayın ve kalçanızı aşağı doğru kaydırın. Dizleriniz 90 derece olunca durun. Bu pozisyonda 5 saniye kalıp, başlangıç pozisyona dönün. Günde bir kez 10 tekrarla yapın.