Manavgat’ta Aralık ayında deniz ve güneş keyfi

Manavgat'ta kış ortasında deniz keyfi yaşanıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinin kar ve soğuk havanın etkisi altına girdiği Aralık ayında Manavgat'ta hava sıcaklığı 20 dereceyi bulurken, turistler deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Türkiye'nin en önemli turizm bölgesi olan Side'de tatil yapmakta olan birçok turist, sıcak havadan yararlanarak deniz keyfi yaşarken, bazı turistlerin ise mayolarını giyerek sahilde güneşlendikleri gözlendi.

Güneşli havayı fırsat bilen yerli halk ve bazı turistlerde sahilde yürüyüş yaparken, köpekleriyle oynamayı ihmal etmediler.