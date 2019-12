Okyanus kıyısındaki tarih kokan Porto

BUGÜN NELER OLDU

Fırsat buldukça, iki-üç günlük seyahatlerle, görmediğim şehirleri keşfe çıkıyorum. Geçtiğimiz günlerde de çoktandır aklımda olan Porto'ya gittim. Portekiz'in Lizbon'dan sonraki en büyük ve en ünlü şehri olan Porto'yu sevdim. Çünkü klasik Avrupa şehirlerine benzemiyor, kendine has bir tarzı var. Bu tarzı, konumu, köklü tarihi ve renkli kültüründen kaynaklanıyor. 4'üncü yüzyılda, Atlas Okyanusu kıyısında, Douro nehrinin okyanusa döküldüğü yerde kurulan Porto, Avrupa'nın en batısındaki şehirlerden biri. Ülkenin ikinci büyük şehri olmasına rağmen, birçok Avrupa şehrine göre çok küçük. O yüzden kısa sürede şehrin her yerini keşfetmek mümkün.Porto'yu keşfe, Aliados Meydanı'ndan (Avenida dos Aliados) başlamalısınız. Çünkü burası şehrin kalbi. Meydanın bir tarafında meclis binası, diğer tarafında ise Palacio das Cardosas yer alıyor. Tabii ki meydana bakan birçok kafe de var. Bu kafelerden birine oturup keyifli vakit geçirebilirsiniz. Sonra Ribeira bölgesine gitmelisiniz. Ribeira, şehrin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan önemli bir yeri. Douro nehri kenarında kalan Ribeira'daki rengarenk evler, şehrin genel yapısını yansıtacak güzellikteki kafeler, restoranlar ve sevimli hediyelik eşya dükkanları görülmeyi fazlasıyla hak ediyor.Birçok Avrupa şehrinde olduğu gibi Porto'da da tarihi bir pazar var. Şehrin merkezinde bulunan Bolhao Market (Mercado Bolhao), 1914 yılında sokak pazarlarının kapatılması sonucunda yapılmış. Çift katlı olan pazarda bölgede yetişen ve üretilen her türlü yiyeceği bulmanız mümkün. Şehirde birçok tarihi yapı var ve bunlar da mutlaka görülmeli. Bunların başında Se do Porto yani Porto Katedrali geliyor. Geçmişi 12'inci yüzyıla dayanan bu katedral, bugünkü hali ile 1737 yılında açılmış. Barok ve Gotik izler taşan katedralin terasından muhteşem Douro nehri ile Porto manzarasını da izlemek mümkün. Tarihi yapılardan biri de Sao Francisco Kilisesi (Igreja De Sao Francisco). 14'üncü yüzyılda yapılan kilise altın işlemeleri ile dikkat çekiyor. Kilisenin içi de oldukça etkileyici.Bolsa Sarayı (Palacio Da Bolsada çok güzel bir bina. Benzersiz bir mimariye sahip. Şehir için tarihi önemi oldukça büyük olan bu saray, özellikle içerisindeki Arap salonu ile dikkat çekiyor. Şehrin en önemli müzesi, Serralves Museum... İlginç bir mimarisi olan Serralves Museum, bir mimar tarafından özenle yapılmış parkın içerisinde yer alıyor. Burada Portekiz sanatına ait pek çok değerli eser var. Sao Bento Tren İstasyonu da Porto'da görülecek yerler listesinde bulunuyor. Burası gerçekten de eşsiz bir sanat galerisi niteliğinde. Portekiz'in ve Porto'nun tarihi, mavi çinili fayanslarla istasyonun tamamına işlenmiş. Bu işlemeler ünlü bir sanatçı tarafından 1916 yılında yapılmış. Büyük savaş resmi ve kral ve kraliçenin şehre gelişlerini simgeleyen resmi mutlaka inceleyin.Kitaplara meraklıysanız Porto'da sizi mest edecek bir kitapçı var; Livraria Lello... 1869 yılında yapılmış kitapçı, dünyanın en güzel üç kütüphanesinden biri olarak gösteriliyor. Livraria Lello'nun ahşap merdivenleri, tavan oymaları ve ambiyansı harika. Ama içeri girebilmek için kuyrukta beklemeyi göze almalısınız. Dom Luis Köprüsü ise şehrin simge yapılarından. Üstü de altı da yaya trafiğine açık olan köprünün alt tarafından araçlar, üst tarafından tramvay geçiyor. Tarihi Ribeira bölgesi ile şarap mahzenleriyle ünlü Gaia'ya birbirine bağlayan Dom Luis Köprüsü, Paris'in ünlü Eyfel Kulesi'nin mimarı Gustave Eiffel tarafından tasarlanmış ve Eyfel Kulesi'nden önce yapılmış. Alışverişe meraklıysanız, Santa Catarina Caddesi sizi bekliyor. Araç trafiğine kapalı olan caddede, hem uluslararası hem de yerel markaların mağazaları ile küçük tasarım dükkanları yer alıyor. Her bütçeye uygun alışveriş imkanı sunan caddede birçok kafe ve restoran da bulunuyor.Porto'nun merkezinde tarihi ve turistik yerleri gezdikten sonra zamanınız olursa nehrin karşı tarafındaki Gaia'yı da görmenizi öneririm. Şarap mahzenleri ile ünlü Gaia'da yapılacak çok fazla şey var. Adını şehirden alan ve uluslararası tescile sahip şaraplar, buradaki mahzenlerde toplanıp, dünyaya satılıyor. Tarihi yapılarıyla da dikkat çeken mahzenleri gezebileceğiniz gibi şarap turlarından birine de katılabilirsiniz. Ayrıca UNESCO Listesi'ndeki manastır Serra do Pilar'a çıkıp, Porto'nun en güzel manzara fotoğraflarını çekebilirsiniz