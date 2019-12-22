Organik huzur

BUGÜN NELER OLDU

Yıllar önce yine bir kış mevsiminde keşfetmiştim İzmir'in sevimli ve huzur veren ilçesi Karaburun'u. Alaçatı'ya yerleşen dostları ziyarete giderken bir değişiklik yapıp Urla, Karaburun, Küçükbahçe ve Tire gibi ilçeleri geze geze varmıştık İzmir'den Alaçatı'ya. Hep Urla'yı merak etmiştim öncesinde ve en çok burayı seveceğimi düşünmüştüm. Ama bugün hâlâ "En sevdiğin tatil beldeleri hangileri?" deseler Karaburun'u sayabilirim. Ege'nin gizli kalmış köşelerinden biri. Aslında yaz ve bahar tatili için de güzel bir destinasyon olabilir. Gün boyu güneşlenip denizin tadına varabilirsiniz. Üstelik birbirinden güzel pek çok plajı var. Dalış meraklıları için de seçenek çok. Ama kışın da hava ılıman. Misal şu sıralar 15-18 derecelerde... Üstünüzde montunuz sakin sokaklarının tadını çıkarabilir, enfes ot yemeklerinin tadına bakabilirsiniz. Bu arada Karaburun'un İzmir'den yaklaşık bir buçuk saat sürdüğünü de söylemeliyim. Konaklamak için oldukça sevimli alternatifler var. Ya da dilerseniz geceyi hemen komşu ilçe Urla'da da geçirebilirsiniz. Ama bu dingin ilçeye iki gün ayırın. Tüm stresinizden arınmış, organik, lezzetli yemeklerle karnınızı doyurmuş ve Ege'nin gülen yüzü asla eksik olmayan insanlarıyla bol bol sohbet etmiş olarak tatilinizi sonlandıracağınızdan emin olabilirsiniz.Karaburun rotasını tamamen bir karayolu tatili olarak belirlemenizi öneririm. İzmir-Karaburun arasında pek çok kez mola vermek isteyeceksiniz. Balıkova'ya kadar durmadan ilerleyebilirsiniz. Balıkova ise hem bol bol manzara fotoğrafı çekmek hem de yan yana sıralı balıkçılarda yemek yemek için biçilmiş kaftan. Garip'in Yeri, Özal'ın Yeri kışın da açık olan balıkçılar. Aslında aşağı yukarı hepsinde aynı balıklar ve mezeler var. Rengini, konumunu ya da dekorasyonunu beğendiğiniz bir tanesine kurulabilirsiniz. "Yok ben balığımı Karaburun'da yerim burada sadece atıştırayım" derseniz de Nazilli Pidecisi'ne buyurun. Hani şu Çeşme'de meşhur Dost Pide var ya en az onun kadar başarılı bir yer burası.Bu arada ben de gittiğimiz restorandaki garsondan öğrendim ki Balıkova'nın un kurabiyesi meşhurmuş. Tarçınlı, susamlı ve kakaolu çeşitleri yapılırmış. Biz Sevgi Unlu Mamülleri'nden aldık. En çok susamlısı hoşuma gitti. Geçen sene ikinci kez Karaburun'a gittiğimde ise bu kez ne balıkçıda ne de pidecide, ilçenin çıkışındaki Manzara Restaurant'ta mola verdik. Fotoğraf çekmek ve manzarayı doyasıya seyretmek için doğru nokta. Menüsünde birçok balık yemeği mevcut. Kalamar tavasının tadına bakmıştım ve oldukça başarılıydı. Balıkova'da soluklandıktan sonra vardık mı Karaburun'a... Büyükşehirde yaşayan insanların öyküneceği güzellikte bir ilçe Karaburun. Yaşayan herkes güler yüzlü... Yolları virajlı olduğu için de bakir kalmayı başarmış. Sokaklarında yürürken nergis kokusu burnunuza çalınıyor. İlçenin bilinen en eski ismi Mimas. Homeros'un Odesa'sında Rüzgarlı Mimas olarak geçen Mimas Dağı ise günümüzde Bozdağ olarak adlandırılıyor. Mitolojik öykülerde çokça rastlıyoruz Karaburun'a. Örneğin bir su birikintisinde yansımasını gördükten sonra kendisine aşık olan Narcissus'un yemeden içmeden kesilip, eriyip nergis çiçeğine dönüştüğü yer olan Mordoğan da Karaburun'da... Kısacası mitoloji düşkünlerinin de rotasında olan bir yer burası.Madem mitolojik bir hikaye ve Mordoğan'la başladık öyle devam edelim. İsmini enfes gün doğumundan alan mahalle merkezden yaklaşık 15 dakika uzaklıkta. Yazları tatilci akınına uğruyor. Sonbaharda ve kışları ise dingin ve huzurlu. Mordoğan'a gitmek istediğinizi söylediğinizde yolun bozuk olduğuna dair yorumlar işitebilirsiniz. Oysa yol yenilendi ve rota da çok keyifli. Eski Mordoğan olarak geçen ve köylerden oluşan kısmı da mutlaka görülmeli. Bu bölgede çokça Rum evi gözünüze çarpacak. Ayşe Kadın Camii, Müesser Aktaş Tarih Evi ve Dilek Pınarı da yine burada görmeniz gerekenler arasındaMordoğan'a kadar gittiyseniz sahildeki Mimas Restaurant'ta balık yemenizi tavsiye ederim. Çok şık bir restoran. Hem de samimi. Şaşıracağınıza eminim. Fondaki müziklerle sizi bir anda Yunan tavernasına götürüyor. Yine Mordoğan'daki Beyzade Restaurant'ta ise Ödemiş köftesinin tadına bakabilirsiniz. Bizim grupta bakanlar çok iyi olduğunu söyledi. Ben Ege'de köfte yerine her zaman ot ve balık tercih edenlerdenim.Karaburun iskelesinde yan yana sıralı pek çok balık lokantası var. Yerliler en iyisinin İskele Balık olduğunu söylediler. Hem otlar hem de balıklar enfesti. Yediğim en iyi kalamar tavalardan biri. Favası da oldukça başarılı.Yeniliman'da bulunan Ata'nın Yeri hem otel hem restoran olarak hizmet veriyor. Dilerseniz burada konaklayabilirsiniz de. Kalmasanız da yemek için uğramanız gereken adreslerden biri. Burada garsona "Ne iyi?" diye soruyoruz. "Mutlaka topik deneyin" yanıtını alıyoruz. Giderseniz mutlaka siz de deneyin. Tahinli patlıcanı da tek kelimeyle nefes. Hatta keşke büyük şehirdeki birbirinin aynı mezeleri sunan balıkçılar biraz Karaburun'a gidip meze öğrense diye de iç geçirmeden edemiyoruz.Ayşe Kadın Camii, 1332 yılında Aydınoğlu Umur Bey tarafından yaptırılmış. Bahçesindeki çınar ağacı tüm heybetiyle ayakta. Müesser Aktaş Tarih Evi ise zamanında, 1932 yılında ortaokul olarak yapılmış. Sonrasında ise uzun yıllar kullanılmamış. Şimdi beldenin tarih müzesi niteliğinde. Eskiye dair kullanılan araç gereçler de burada sergileniyor.