Selfie çubukları rafa kalksın

2020 ile birlikte bir 10 yıllık dönemi daha geride bırakıyoruz. Bu 10 yıllık dönemde sosyal medya seyahat trendlerine de damga vurdu. Bazıları gerçekten virüs gibi yayıldı, çok da bıktırdı. Onlardan birkaçını tarihin tozlu sayfalarına karışmaları dileğiyle hatırlatmak istedik.Seyahatseverleri artık ikiye ayırmak hiç de zor değil. Bir tarafta selfie çubuğu ile dolaşanlar var, diğer tarafta da selfie çubuğu ile dolaşanlardan nefret edenler. Özellikle tek başına seyahat edenler için selfie çubuğu kurtarıcı olabiliyor. Kimseden "Bir kare fotoğrafımı çeker misiniz?" ricasında bulunmak zorunda kalmıyorsunuz. Ama çevreye verdiği rahatsızlık büyük sorun.Son yıllarda yapılan araştırmalar özellikle milenyum kuşağındaki gençlerin seyahat etmek için rota seçerken Instagram'da güzel pozlar verebilecekleri yerleri seçtiklerini gösteriyor. Onlar için denize girmek değil, denizin içine kurulan salıncakta çekilen fotoğraflarının 'like' alması daha önemli. Bu tür fotoğraflarla dolu Instagram hesaplarının sayısı her geçen gün artıyor.Seyahat yazılarında en çok kullanılan cümlelerde biri de bu: "Gittiğin yerde yerel halk gibi yaşa!" Turist gibi davranmakta ne zarar var? Turistik yerleri görmenin ne sakıncası olabilir? Hem turist gibi davranıp hem de yerel halkın gittiği yerlere gidebiliriz. Önemli olan dilediğimiz gibi davranabilmek.Kış sporlarına meraklı Türklerin son yıllardaki popüler adresleri arasında yer alan Bansko, Pamporovo ve Bukovel hem ekonomik hem de iyi pistlere sahip olmaları nedeniyle tercih ediliyor. Kayak merkezlerinde ılıman bir iklim söz konusu. Çevreleri ise doğal ve tarihi güzelliklerle çevrili. Bulgaristan'daki Bansko'ya gittiğinizde önemli tarihi miraslardan biri olan Alexander Nevski Katedrali'ni de ziyaret edin. Yine Bulgaristan'daki Pamporovo ise yeni başlayanlardan profesyonellere kadar her sınıftan kayaksevere uygun pistlere sahip. Ukrayna'daki Bukovel'de haskilerle kayak yapmalısınız. Tabii ATV motosikletleri ile karlar üzerinde turlamayı da unutmayın