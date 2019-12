En cool adresleriyle New York

Bir seyahatsever olarak size Amerika'nın en sevdiğim şehirlerinden biri olan New York'tan bahsetmek istiyorum. Yazıma öncelikle ziyaret ettiğim ve çok sevdiğim müzelerden ve sergilerden başlayacağım. En çok etkilendiğim müzeler arasında yer alan Guggenheim, 1959 yılında Solomon Guggenheim tarafından dünyanın en iyi mimarlarından Frank Lloyd Wright'a yaptırılan bir mimari harikası. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında toplanan, hem savaş öncesi hem de savaş sonrası çok önemli modern ve çağdaş sanatçıların eserlerini barındıran geniş bir koleksiyona sahip olan bu müzede Kandinsky, Picasso ve Pollock gibi sanatçıların eserlerine rastlamak mümkün. Girişte çok sıra olduğundan gitmeden biletinizi almanızı tavsiye ederim. Müzenin muhteşem kitapların satıldığı mağazasını da gezmelisiniz. New York'a son seyahatimde gezme fırsatı bulduğum ve çok etkilendiğim bir diğer müze ise Frick Müzesi. Müze, 20. yüzyılın başlarında ultra varlıklı Amerikalıların evlerinin bulunduğu Upper East bölgesinde yer alıyor. Henry Clay Frick'in müzeye çevrilen bu malikanesinde eski ustaların en güzel eserlerini görmek mümkün. Bir duvarda Johannes Vermeer'in bir tablosunu görürken diğer duvarda Jean-Honore Fragonard'ın muhteşem bir eserini izleyebildiğiniz bu müze, yaklaşık 85 senedir ziyarete açık.



GENİŞ KOLEKSİYON

Whitney Müzesi de aynı Frick gibi 20. yüzyıl başlarının en güçlü ailelerinden biri olan Vanderbilt ailesinin koleksiyonun, 1966 yılında Madison Avenue'daki kendi evlerinde sergilenmesiyle hayata geçmiş. 2015 yılında Meatpacking bölgesindeki yeni ve modern binasına taşınan bu müze, Andy Warhol, Keith Haring ve Mark Rothko gibi dünya çapında devleşen çağdaş sanatçılardan oluşan geniş bir koleksiyona sahip. Aynı zamanda mimarisiyle de insanı etkilen bu müzeye en az bir saat ayırmanızı öneririm. Müzenin mağazasının hemen yanında bulunan fotoğraf makinesiyla fotoğraf çekmeyi ve hediye olarak da mesaj içerikli tişörtlerden almayı unutmayın. Son olarak barındırdığı geniş kitap koleksiyonuyla ziyaretçilerin ilgisini çeken The Morgan Library'den bahsetmek istiyorum. The Morgan Library, 20. yüzyılın başlarında ünlü finansçı J.P Morgan'ın şahsen topladığı nadir bulunan kitaplar ve yazıtların görkemli bir kütüphanede toplanmasından oluşmakta. Bu müzeyi ziyaret ettiğinizde duvarda J.P Morgan'ın portrelerine de rastlıyorsunuz. New York'a kadar gelmişken başka yerde görmenin oldukça güç olduğu kitapları görmeyi kim istemez ki? Her yere yürüyebilmenin çok kolay olduğu bu şehirde, müze ziyaretlerinden sonra güzel bir yemek yemek için de size birkaç restoran önerim olacak. Genelde restoran ve kafe tercihlerimi Meatpacking ya da Soho'dan yapıyorum. Meatpacking, eskiden kesimhane ve kasaplardan oluşan bir bölge. 1990'ların sonunda moda ve sanat dünyası için yükselen trendlerin takip edilebileceği bir adres haline gelmiş. Benim en çok etkilendiğim dekorasyon mağazası olan Restoration Hardware burada yer alıyor. Tam Meatpacking bölgesinin ortasındaki bu mağazanın içine girince cezbedici bir iç mimariyle karşılaşıyorsunuz. Bunun yanında sattıkları ürünler de bir o kadar güzel. Mağazanın çatı katında öğlen yemeği için harika bir restoran var. Restoranın hamburgerini şiddetle tavsiye ederim.

GÜZEL BİR YEMEĞE VAKİT AYIRIN

Güzel bir öğlen yemeği yedikten sonra Meatpacking'deki turumuzun ikinci adresi Artec House oluyor. Burası sanatçımız Refik Anadol'un muhteşem eserlerine bir süredir ev sahipliği yapan bir sanat galerisi. Benim için Meatpacking'i güzel yapan bir diğer unsur ise en sevdiğim kahvaltıcı olan Bubby's'in tam bu bölgede, Whitney Museum'ın karşında olması. New York'a seyahat edenlere Amerikan tarzı kahvaltı servis eden restorana gitmelerini ve meşhur pancake'lerinden sipariş etmelerini öneririm. Meatpacking'in daha çok kadınların ilgisini çekecek bir diğer özelliği ise dünya çapında bir sürü bilinen markanın bu bölgede mağazasının olması. Bu da alışverişs sevenler ve modayı yakından takip edenler için ilgi çekici olabilir. Benim New York'ta belki de en sevdiğim bölge olan Soho, her daim canlı ve dinamik olma özelliğini senelerdir koruyor. Şehrin en iyi restoranlarının ve en cool barlarının olduğu bu bölge, hem New Yorkluların hem de turistlerin vazgeçilmezi. Öğlen yemeği için popüler olan Carbone, Mercer Kitchen gibi restoranlar benim uzun zamandir favorim. Yemekleri ve atmosferi harika olan restoranlara gitmeden önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Tatlı sevenler için Soho'da mağazası olan Insomnia Cookie'den de bahsetmeden olmaz. Gece hayatının geç saatlere kadar devam ettiği bu bölgede, her saniye dünyaca ünlü bir yıldıza rastlamanız da olası. Soho'da yürüyüp Brooklyn Köprüsü'nden geçilerek bir saatte gidilen Dumbo bölgesi ise son zamanlarda New Yorklular tarafından en rağbet edilen bölge. Buradaki Soho House, manzarası, içecekleri ve giden insanların cool'luğuyla meşhur. Bir pazar gününüzü elinizde kitabınız ve içeceğinizle harika bir manzara karşısında geçirebilirsiniz.



ŞEHRİN KALBİ CENTRAL PARK

New York'a kadar gelmişken Central Park'ta yürüyüş yapmadan dönülmez. Tam şehrin ortasında yer olan bu koskocaman park, şehrin kaosundan ve gürültüsünden uzaklaşabileceğiniz mükemmel bir yer. Sabah erken saatlerde giderseniz koşan, bisiklete binen ve spor yapan New Yorkluları görebilirsiniz. New York her gün değişen ve gelişen bir şehir ve orayı ziyaret etmek benim için her zaman mutluluk verici. Çünkü hem moda, hem sanat hem de yeme-içme sektöründeki yenilikleri takip etmek adına dünyanın önde gelen bu şehrine ayak bastığınızdan itibaren her saniye yeni bir şey öğrenip kendinizi geliştiriyorsunuz.