Mİlano’da şıklık yarışı

Her daim keşfetmek için Avrupa'nın en gözde destinasyonlarından biri Milano. Modanın, alışverişin ve tasarımın başkenti. O halde vakit kaybetmeden Milano sokaklarını keşfetmeye başlayalım. Malum en meşhur yeri Duomo Katedrali'nin de bulunduğu şehir merkezi. Hiç gezmediyseniz bu gotik yapının mutlaka içine girmenizi öneririm. Hatta tabana kuvvet yapıp 166 basamak çıkmayı da ihmal etmeyin. Buradan şehir meydanı ve etraftaki yapılar enfes görünüyor. Yapımı 500 yılda tamamlanan katedralin etrafı ise popüler kafeler ve alışveriş caddeleriyle dolu. Dünyaca ünlü markaların vitrinlerine mutlaka göz gezdirin. Kafelerden birinde oturup bir yorgunluk kahvesi içmeyi de ihmal etmeyin. Duomo'nun etrafındaki alışveriş caddelerinin bulunduğu alana Quadrilatero della Moda yani Altın Dörtgen deniyor. Via Della Spiga, Via Montenapoleone, Via Santo Spirito ve Via Sant'Andrea caddelerinin oluşturduğu dörtgen, en gözde alışveriş alanı. Tüm markalar ve en son koleksiyonlarını burada bulabilirsiniz.

OPERAYA ZAMAN AYIRIN

Genelde Avrupa şehirlerini anlatırken bir akşamı operaya ayırmanızı tavsiye ederim. Buradaki tarihi yapıların içinde opera izlemenin keyfi gerçekten de başka. Akustiği, sahnesi, binanın iç ve dış mimarisi bile insanın ruhuna hitap ediyor. Opera evi Teatro Alla Scala ise Avrupa'nın en eski opera binası. 1778 yılında mimar Guiseppe Piermarini tarafından tasarlanan binanın giriş kısmında bir de müze bölümü var. İddialı yapımlara bilet bulmak çok kolay olmuyor. Fiyatları da yüksek olabiliyor. Ama gösteri başlamadan yaklaşık 10 dakika önce gidip en üstteki balkonda ayakta izlemeniz mümkün. Hem bu bölümün fiyatları çok daha uygun oluyor.

ADIM BAŞI SANAT

Adım başı moda olduğu kadar sanat da var şehirde. Zaten sanat ve tasarım okullarının binasından içeri adım atar atmaz insan "Keşke burada öğrenci olsam" hayali kuruyor. 1776 yılında kurulan Brera Academy'nin mezunları arasında Pompeo Borra, Piero Manzoni, Lucia Fontana, Emilio Longoni gibi ünlü sanatçılar da var. Kampüsün içine girebilir, üst katlardaki sınıfları dolaşabilir, avlusunda soluklanabilirsiniz. Genelde akademinin olduğu sokakta enstalasyonlar, farklı sanat objeleri de oluyor. Hatta etraftaki sokaklarda da her an karşınıza bir sokak eseri çıkabiliyor. Burada pek çok kafe de var. Yemekleri çok iddialı olmasa da.



SON AKŞAM YEMEĞİ İÇİN REZERVASYON

Milano'da söz konusu sanatsa gezilmesi gereken yerlerin sayısı çok. Ama listenin başına almanız gerekenlerden biri Leonardo'nun ünlü Last Supper yani Son Akşam Yemeği tablosu. Bunun için de istikametiniz Santa Maria della Grazie Kilisesi. Ama öyle "Ben geldim, gireyim de eseri yakından göreyim" demekle olmuyor. Günler bazen de haftalar öncesinde internet üzerinden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Rehber eşliğinde gezmenin ücreti yaklaşık 50 dolar. Bu arada pek çok yerli tur şirketi Son Akşam Yemeği ve farklı sanat rotaları kapsayan paket programlar satıyor. Fiyatları da 75 dolar ile 100 dolar arasında değişiyor. Bu turlardan birine dahil olmak hem kuyrukları arkanızda bırakmanızı sağlayacak, hem de eserler hakkında bilgi sahibi olmanızı... 15. yüzyılda Milano Dükü Francesco I. Sforza tarafından inşa edilen kale de günümüzde pek çok sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Bu denli tarihi bir yapının içinde eserleri yakından incelemenin cezbedici bir tarafı var. Vakti olanların uğraması gereken yerlerden biri de burası. Leonardo da Vinci Bilim ve Teknoloji Müzesi ise özellikle çocuklu ailelerin uğraması gereken yerlerden biri. İtalyan ressam ve bilim adamına adanan müzede Leonardo'nun tüm icatları ve çizimlerini yakından inceleyebilir hatta bir kısmını bizzat deneyimleyebilirsiniz.

Gizli lezzet durakları

Milano'da tatmanız gereken lezzetlerin başında risotto, ossobucco, polenta, gorgonzola peyniri, panettone (özellikle yılbaşı ve özel günlerde yapılan tatlı ekmek) ve cotoletta (bir nevi şinitzel) geliyor. Peki ama en iyi lezzetler için nerelere mi gitmeli? Milano'nun yerli halkı arasında popüler bir deniz mahsulleri restoranından başlayalım. Pescaria, deniz mahsulleri ile kızarmış turp gibi farklı bileşenleri bir arada kullanan bir mekan. Ama sandviçleri de oldukça iddialı. Örneğin sırf ahtapot sandviçi için buraya gelenlerin sayısı hiç de az değil. Geleneksel makarnaları yemek için enfes bir trattoria arıyorsanız buyurun Dongio'ya. Domates soslu taze makarnayı daha iyi yapan başka yer bilmiyorum. Şef Cesare Battisti'nin Ratana'sı da yerlilerin gittiği bir mekan. Ama geleneksel tatlara modern dokunuşlar yaptığını ve bu işte çok iyi olduğunu söylemekte fayda var.



Tasarım sevenlerin adresi

Altın Dörtgen dışında Milano'nun mutlaka gidilmesi gereken yerlerinden biri Carla Sozzani'nin 10 Corso Como'su. Tasarım butik denilince dünyada ilk akla gelen yerlerden biri. Burada her türlü tasarım objeyi bulabilirsiniz. Ayrıca üst katında kitaplık bölümü ve sergi alanı da mevcut. Bir şey almasanız bile mağazayı mutlaka gezin. Kitapları ve katalogları inceledikten sonra avludaki restoranında bir şeyler içebilir ya da atıştırabilirsiniz. Yemek öncesi en popüler buluşma adreslerinin başında 10 Corso Como geliyor. Kapalı alışveriş merkezi aslında çok da İtalyan tarzı değil. Çok soğuk ya da sıcak havalarda kapalı alan arayanlar ise Duomo yakınındaki Rinascente'ye uğrayabilir. Hem en üst katında gurme market ve restoranlar var.