Sabah
Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Seyahat Haberleri > Takla atan da var evlerini temizleyen de

Takla atan da var evlerini temizleyen de

2020’ye girmemize sayılı günler kaldı. Yeni yılı karşılama gelenekleri ülkeden ülkeye, kültürden kültüre değişiklik gösteriyor. İşte o ritüellerden birkaçı...

Giriş Tarihi: 29.12.2019
Takla atan da var evlerini temizleyen de
Kökleri Yunan mitolojisine dayanan, kapıda nar kırma geleneğini bilmeyen yoktur. Saatler gece yarısını gösterdiğinde dış kapıda patlatılan narın eve bereket, şans ve bolluk getireceğine inanılır. Çin'de ise şans ve bereketin simgesi rengarenk çiçekler. Çinliler yılbaşı kutlamaları başlamadan önce evlerini temizliyor ve bu şekilde kötü ruhları kovduklarına inanıyorlar. Sonra da şans ve bereket getirmesi için satın aldıkları çiçeklerle evlerini süslüyorlar. Brezilya'da yeni yılı karşılarken beyaz giyinmek bir gelenek haline gelmiş. Halk ayrıca deniz tanrıçası Lemanja'ya sunmak için yüzen mumları ve çiçekleri denize bırakıyor. Ülkede yılbaşı gecesi yedi takla atmanın da yedi dilek hakkı kazandıracağına inanılıyor. Filipinler'de yeni yılda cebe para koymak yılın geri kalanında da ceplerinizde para olacağı anlamına geliyor. Yılbaşı masalarında da her ay için şans ve bolluk getireceğine inanılan 12 çeşit meyve bulunduruluyor. İspanyollar, yeni yılın her ayında mutluluk ve şans getirsin diye gece yarısı saatin her vuruşunda bir üzüm tanesi yiyerek 12'yi tamamlıyor. Japonlar, kötü enerjiyi kovması, mutluluk ve iyi şans getirmesi için yılbaşı günü kapıların önüne ip asıyor, saat 24.00'ü gösterdiğinde ise kahkahalar atıyorlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Takla atan da var evlerini temizleyen de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN