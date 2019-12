Takla atan da var evlerini temizleyen de

BUGÜN NELER OLDU

Kökleri Yunan mitolojisine dayanan, kapıda nar kırma geleneğini bilmeyen yoktur. Saatler gece yarısını gösterdiğinde dış kapıda patlatılan narın eve bereket, şans ve bolluk getireceğine inanılır. Çin'de ise şans ve bereketin simgesi rengarenk çiçekler. Çinliler yılbaşı kutlamaları başlamadan önce evlerini temizliyor ve bu şekilde kötü ruhları kovduklarına inanıyorlar. Sonra da şans ve bereket getirmesi için satın aldıkları çiçeklerle evlerini süslüyorlar. Brezilya'da yeni yılı karşılarken beyaz giyinmek bir gelenek haline gelmiş. Halk ayrıca deniz tanrıçası Lemanja'ya sunmak için yüzen mumları ve çiçekleri denize bırakıyor. Ülkede yılbaşı gecesi yedi takla atmanın da yedi dilek hakkı kazandıracağına inanılıyor. Filipinler'de yeni yılda cebe para koymak yılın geri kalanında da ceplerinizde para olacağı anlamına geliyor. Yılbaşı masalarında da her ay için şans ve bolluk getireceğine inanılan 12 çeşit meyve bulunduruluyor. İspanyollar, yeni yılın her ayında mutluluk ve şans getirsin diye gece yarısı saatin her vuruşunda bir üzüm tanesi yiyerek 12'yi tamamlıyor. Japonlar, kötü enerjiyi kovması, mutluluk ve iyi şans getirmesi için yılbaşı günü kapıların önüne ip asıyor, saat 24.00'ü gösterdiğinde ise kahkahalar atıyorlar.