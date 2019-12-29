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Türkiye’nin zenginliği

Turizm sektöründe 33 yıldır faaliyet gösteren Jolly, Türkiye’nin zengin mirasını gelecek nesillere bırakmak için “Mirasım Türkiye” diyerek sürdürülebilirlikle ilgili çalışma başlattı

Giriş Tarihi: 29.12.2019
Türkiye’nin zenginliği
Jolly, yeni iletişim kampanyasıyla Türkiye'nin önemli doğal ve kültürel miraslarını tanıtarak, bu mirasın sahibinin gelecek nesiller olduğuna dikkat çekecek. Bu farkındalık çalışmaları paralelinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile gelecek nesiller için sürdürülebilir turizm bilinci oluşturmak amacıyla uzun soluklu bir iş birliğine de imza atılacak. Kampanya ile ilgili bilgi veren Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar "Ülkemizin zengin mirasını gelecek nesillere aktarmak için tek yolun sürdürülebilir turizm olduğuna inanıyoruz. 2020'de sürdürülebilir turizm konusunda farkındalık yaratma ve kapasite geliştirme konularında UNDP ile birlikte çalışacağız. Amacımız hem yerel halk ve işletmelerde hem de ziyaretçilerde farkındalık yaratarak sürdürülebilir turizm alanında kapasite artırımına destek olmak olacak" dedi. Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu ise "Çok zengin bir tarih ve kültür mirasına sahibiz. Yerelin gücüne inanıyor, yerel istihdamı desteklemek ve kaybolmakta olan zanaat ve gastronomi değerlerimizin devam etmesi için çalışıyoruz. Bu mirası gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi" açıklamasını yaptı.
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