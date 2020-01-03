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"Mutlaka Görülmesi Gereken Seyahat Noktaları" listesinde

Dünyanın dört bir yanından tarihi ve kültürel mirasların bulunduğu 'nin "Mutlaka Görülmesi Gereken Seyahat Noktaları" listesinde 'ye de yer verildi.

AA Turizm
Giriş Tarihi: 3.1.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 16:09
Göbeklitepe Mutlaka Görülmesi Gereken Seyahat Noktaları listesinde

Göbeklitepe, dünyaca ünlü National Geographic Traveler Dergisi'nin 2020 yılında "Mutlaka Görülmesi Gereken Seyahat Noktaları" listesine alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, derginin 17 kişiden oluşan uluslararası editoryal ekibi tarafından hazırlanan 25 maddelik listenin "kültür" kategorisine Türkiye'den Göbeklitepe de girdi.

Liste, derginin okuyucularına küresel bir seyahat kılavuzu oluşturmak için kültürel etkileşim, toplum yararı, coğrafik ve tematik farklılık, sürdürülebilirlik ve değer ilkeler gözetilerek hazırlandı.

Kültür listesinde "tarihin sıfır noktası" olarak nitelenen Göbeklitepe'nin keşfinin, insanlık tarihini değiştirecek bulgulara sahip olduğu belirtildi.

Dünyanın dört bir yanından tarihi ve kültürel mirasların yer aldığı listede, "Yaklaşık 11 bin 600 yıl önce oluşturulan anıtsal kireçtaşı sütunları, ilk medeniyetlerin beşiği olan 'Bereketli Hilal'in kuzey ucunda ve Türkiye'nin güneydoğusunda yer alıyor." ifadelerine yer verildi.

Listede "kültür", "şehir", "doğa" ve "macera" kategorilerinde seyahat noktaları bulunuyor.

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Göbeklitepe "Mutlaka Görülmesi Gereken Seyahat Noktaları" listesinde
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