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Biraz spor biraz eğlence

Giriş Tarihi: 5.1.2020
Biraz spor biraz eğlence
Yarıyıl tatilinin yaklaşmasıyla birlikte ailelerin çocukları için kaliteli ve verimli zaman geçirmelerine yönelik etkinlik arayışları başladı. Gloria Hotels&Resorts dört farklı konseptteki oteli ile bu yıl karne hediyesi vermek isteyen anne-babalara, çocukları ile dolu dolu zaman geçirmeleri ve yeteneklerini keşfetmeleri için bir kampanya paketi hazırladı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk çok kapsamlı spor kompleksi olan Gloria Sports Arena, çocuğunun potansiyelini keşfetmek isteyen ailelere 'Junior Gladiator' veya 'Young Athlete' test paketlerini sömestr dönemine özel fiyatlarla sunuyor.
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