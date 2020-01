O Amerikalılar buraya gelecek...

LİRASI'NI

Ayşin Arca, turizm alanındaki tek kadın CEO. Ama tek olması fark yaratmadığı anlamına gelmiyor. Türk Lirası ile yurt dışı tatil konseptini başlatan insanlardan. Bu girişimi nedeniyle geçen yıl Ekonomist dergisinin 'Türkiye'nin en güçlü 50 kadın CEO'su' listesine giren Tura Turizm Perakende İcra Kurulu Üyesi olan Arca, şimdilerde Amerikalıları Türkiye'ye getirmek için uğraşıyor. "Peki o kadar uzaktan ülkemize gelirler mi?" demeyin Arca bu konu üzerinde epey çalışmış. Arca, Amerikalıları Türkiye'ye nasıl getireceğini SABAH Tatil'e anlattı.- Türkiye, tatilde her şey dahil sistemin yaratıcısı. Yaptığımız araştırmalarda deniz tatili için Amerikalıların Avrupalılar kadar bizi tercih etmediğini gördük. Özellikle ülkenin doğu yakası yani New York, Boston, Washington çevresinde yaşayan 13 milyon Amerikalı, her şey dahil konseptinde deniz, güneş tatili için Meksika'nın Cancun, Acapulco gibi merkezlerini tercih ediyor. New York'tan Meksika'ya tatile gitmek için 7 saat 35 dakika uçuyorlar. New York- İstanbul ise 10 saat uzaklıkta. Biz de "Neden Amerikalılar Türkiye'ye tatile gelmesinler" dedik ve Amerikalı bir firma ile anlaşarak 38-50 yaş arası 18 yaş altında çocuğu olan Amerikalı ailelerin tatil profilini çıkardık.- Meksika'da beş yıldızlı her şey dahil bir otele yedi gece için 6 bin 900 dolar öderlerken Türkiye'de aynı özelliklerde bir otele sadece 2 bin dolar ödeyerek daha kaliteli bir ürüne sahip olabilirler. Bunların yanında okyanus yerine deniz kıyısında olmanın da avantajları var tabii. Ani iklim değişiklikleri, büyük gelgit, fırtınalar ve köpekbalığı tehlikesi gibi sorunlar da yaşamayacaklar. Şimdi bu projeyi hayata geçirebilmemiz için öncelikle Akdeniz ve Ege'de yer alan otellerimizi orada tanıtabilmemiz gerekiyor. Amerika'nın en önemli tatil satış siteleri ile temas halindeyiz. Ege ve Akdeniz'de yer alan Türkiye'nin her şey dahil konseptinde bir numara diyebileceğimiz yaklaşık 12-15 otelini seçtik ve tanıtım çalışmalarına başlıyoruz. Diğer bir konu ise ulaşım. Türk Hava Yolları'nın Boston, New York ve Washington'dan direkt seferleri var zaten. Türk Hava Yolları ile de bir anlaşma yaparak tatil paketi satın alanlar için uygun uçuş seçenekleri sunacağız. 2020'de promosyon çalışmalarına başlıyoruz ve 2021 yılında bu projenin meyvelerini toplayacağımızı düşünüyorum.- Biz istiyoruz ki ülkemize kıymetli turist gelsin. Çünkü biliyoruz ki Amerikalılar geldiğinde sadece otelde kalmayacak. Faselis'i de gezecek, Pamukkale'yi de Meryem Ana'yı da ziyaret edecek, esnafı da memnun edecek.- Meryem Ana kampanyası Amerika'da çok ses getirdi. Konu ile ilgili yaptığımız bir araştırmada Hristiyanların kutsal haç merkezi sayılan İzmir'deki Meryem Ana'nın evine son üç yıldır gelmediklerini gözlemledik. Tüm Avrupa ziyarete gelirken Katolik mezhebinin en kalabalık olduğu ABD'den kimsenin gelmemesinin politik olduğunu düşündük. Bu sebeple tanıtımları ve kampanyayı aracı kurumlar üzerinden değil, doğrudan tüketiciye yaptık. Sonuç olarak 2020 yılında Amerikalı kruvaziyer gemileri rotalarına yeniden Türkiye'yi eklemiş oldu. Amerikalılar dışında İtalyanlar da rotalarından Türkiye'yi çıkarmışlardı. Bazı İtalyan gemileri geri dönüyorlar.Bu ödül benim için çok kıymetli. Çünkü ülkemin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaza karşın verdiğimiz desteğin, elimizi taşın altına koymanın bir meyvesi bu ödül. 2018 yılında dolar'ın ve euro'nun ani çıkış yapmasıyla tüm sektör yurt dışı turlarında iptallere başvurdu. Ancak biz iptal etmek yerine büyük bir risk alarak turlarımızı Türk Lirası ile satışa sunduk. Çünkü o gün Cumhurbaşkanımız tüm sektörlere Türk Lirası'na dönün diyerek bir çağrıda bulunmuştu. Ve bu sıkıntılı süreçten yüzde 300 büyüyerek çıktık.