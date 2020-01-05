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Sömestr tatiline hazır mısınız?

Giriş Tarihi: 5.1.2020
Sömestr tatiline hazır mısınız?
Ailece geçireceğiniz bir sömestr tatili için Titanic Hotels, küçüklere özel olarak tasarladığı programlarla Tini Kids Club'ta eğlence dolu bir macera vaat ediyor. Minik konuklar, Tini Kids Club'ta dans etkinlikleri, karaoke, olimpik oyunlar, yaş gruplarına özel olarak hazırlanan hobi, sanat atölyeleri gibi programlarla eğlenebilirler. Ayrıca Titanic Hotels bünyesinde hizmet veren BeFine Spa'lar anne ve babalara kendilerini huzurlu hissedecekleri masaj odaları, açık ve kapalı havuzları, sauna ve buhar odaları, Türk hamamı gibi ruhlarını ve bedenlerini arındıracak olanaklar da sunuyor.
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Sömestr tatiline hazır mısınız?
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