Bu kışın sürprizli kayak rotaları

Eminim ABD'nin Hawaii eyaletinden bahsettiğimizde hepinizin aklına sörf, dalgalar ve muhteşem bir kumsal geliyor. Ama Hawaii 8 bin 848'lik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek dağına da ev sahipliği yapıyor. Ve Mauna Kea Dağı, dünyanın dört bir yanından gelen kış sporları tutkunlarının da en sevdiği noktalardan biri... Özel bir kayak merkezinin bulunmadığı bu dağda kaymak ya da snowboard yapabilmek için tahmin edersiniz ki ustalık gerekiyor.Afrika kıtası özellikle de Güney Afrika Cumhuriyeti dendiğinde insanın aklına ilk olarak safari parkları geliyor... Ama dünyanın en iddialı kayak merkezlerinden biri de yine Afrika'da... Tiffindell Kayak Merkezi, tüm kıtadaki iki kayak merkezinden biri.Marakeş demek, güzel sahiller, baharatlar, egzotik yemekler demek pek çoğumuz için. Ama Fas'ta bulunan kayak merkezlerinden biri dünyanın en iyileri arasında gösteriliyor. Oukaimden Kayak Merkezi, Atlas dağlarında bulunuyor.Beyrut'a ünlü moda tasarımcıları, gece hayatı, lezzetli yemekleri için giden çok duymuşsunuzdur eminim. Ama Beyrut özellikle Mzaar Kayak Merkezi ile bölgenin en iddialı kış sporları merkezlerinden biri. Alpler'den esinlenilerek tasarlanan kafe ve restoranlarıyla Beyrut'un bir de kışın tadını çıkarmayı deneyebilirsiniz.Dubai'deki sıcaklık seviyeleri düşünüldüğünde tabii ki kayak yapmak için en son aklınıza gelecek yerin Dubai olması çok normal. Ancak 2005 yılında 22 bin metrekarelik alana açılan Ski Dubai tesisi içinde rahatlıkla kayak yapabiliyorsunuz. 85 metre yüksekliğindeki bir dağda kayabiliyor, penguenleri ziyaret edebiliyor ve isterseniz buz mağaralarında zaman geçirebiliyorsunuz.Yongpyong Kayak Merkezi, Güney Kore'nin en popüler ve en iddialı kayak rotası... Lüks restoranları, eğlence merkezleriyle son dönemde Avrupalı turistlerin de ilgisini çeken bir rota.Müzikleri, dansları, yemekleri, Bollywood sineması ve bir de dünyaca ünlü bir kayak merkezi var Hindistan'ın. Gulmarg usta kayakçıların severek gittikleri rotalardan biri. Bunun nedeni de bölgenin keskin ve yüksek zirveleri... Pir Panjals dünyanın en yüksek zirvelerinden biri...

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