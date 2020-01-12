Sıcağı özleyenler Akdeniz’e

BUGÜN NELER OLDU

Tatili birbirinden konforlu otellerde dinlenerek geçirmek isteyenler için en ideal adres Antalya'nın tatil köyleri ve resort otelleri... Antalya kıyıları kış aylarında bir başka güzel... Özellikle Belek'te dört mevsim boyunca sınırsız konfor sunan otellerde, hem eğlenebilir hem de yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Titanic Deluxe Belek'te kapalı yüzme havuzunun yanı sıra çeşitli SPA olanakları bulunuyor. Tesiste, çocukları mutlu edecek bir mini kulüp alanı da var. Tesis, misafirlerini kış aylarında da her şey dahil konseptiyle ağırlıyor. Titanic Deluxe Belek'te de çocuklar için geniş bir mini kulüp, büyükler içinse donanımlı bir SPA merkezi bulunuyor. Kapalı havuzu bulunan tesis, her şey dahil konseptiyle hizmet veriyor.