Karlar ülkesine ilham veren köy

Şubat ayına girdik. Kış bitmeden karlar altında, romantik ve büyüleyici bir rotada tatil yapmak için program yapıyorsanız gideceğiniz yer Avusturya olmalı... Daha doğrusu Avusturya'nın en eski köylerinden biri olan ve sadece 780 kişinin yaşadığı Hallstatt... UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Instagram'da en çok fotoğrafları paylaşılan köy unvanına sahip olan Hallstatt'ın bu kadar popüler olmasında bir film etkili oldu. Daha doğrusu bir animasyon film... Disney'in 1993 yılında vizyona giren ve gişe rekorları kıran filmi Frozen (Karlar Ülkesi)... Çizgi filmin büyüleyici atmosferinin, çizgi karakterlerin yaşadığı hayali ülke Arendelle'in ve kraliyet ailesinin yaşadığı sarayın mimarisi bu büyüleyici köyden esinlenilerek oluşturuldu. Animasyon filmin devamı niteliğindeki Karlar Ülkesi- 2'nin geçen kasım ayında vizyona girmesiyle de Hallstatt tek kelimeyle bu kışın en popüler tatil rotalarından biri haline geldi.Yabancı haber ajanslarına konuşan Hallstatt Belediye Başkanı Alexander Scheutz, "Yaklaşık 10 bin kişi yılbaşından bu yana köyümüze geldi. Köyün sakinleri için zor günler... Instagram'a fotoğraflar koyabilmek için etrafta sürekli drone'lar uçuruyor turistler" dedi. Geçen yıl yaklaşık bir milyon kişi tarafından ziyaret edilen göl kenarındaki sevimli köye Avusturya'nın başkenti Viyana'dan üç saatlik bir tren yolculuğuyla ulaşıyorsunuz. Hallstatter Gölü'nün güney batısında, Salzburg ve Graz şehirlerinin arasında bulunan Hallstatt, 7 bin senelik zengin bir geçmişe sahip. Manzarasının verdiği büyülü hissin yanı sıra bir diğer dikkat çekici yönü de dünyanın ilk tuz madenine ev sahipliği yapıyor olması. Birbirinden sevimli otellerin bulunduğu bu köyde havanın durumuna göre gölde düzenlenen gezilerden birine katılabilirsiniz, tuz madenlerini ziyaret edebilirsiniz, şehir merkezindeki kafelerden birinde lezzetli bir yemek yiyebilirsiniz.Yaklaşık 12 bin yıl önce inşa edilmiş, insanlık tarihinin bilinen ilk tapınağı Göbeklitepe'ye olan ilgi turizm şirketlerini de harekete geçirdi. Jolly hazırladığı butik Göbeklitepe&Nemrut turuyla seyahat tutkunlarını Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da tarih dolu bir yolculuğa davet ediyor. Tur, İstanbul'dan uçakla ve bir gece konaklamalı olarak gerçekleştiriliyor.Ceza, Mahmut Orhan, Norm Ender, Anıl Piyancı ve Büyük Ev Ablukada gibi isimlerin programında yer aldığı Bilyoner Winterfest 13 Şubat'a kadar devam edecek. Üniversiteli gençleri Uludağ'da buluşturan festivalde afterski partileri Beceren Cafe'de gerçekleşiyor

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