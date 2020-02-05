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'ta şubat ayında deniz keyfi

Turizmin başkenti ’nın ilçesinde şubat ayında güneş ve deniz keyfi yaşandı.

İHA Turizm
Giriş Tarihi: 5.2.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 09:51 ABONE OL
Kaş'ta şubat ayında deniz keyfi

Kaş'ın Gömbe Yaylası'ndaki Akdağ'ın zirvesinde kar görülürken, sahilde güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Turkuaz rengiyle dikkati çeken dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda güneşli havayı fırsata çevirenler deniz keyfi yaşadı. Şubat ayı olmasına rağmen bazıları denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi ve sahilde yürümeyi tercih etti.

Meteoroloji verilerine göre, Kaş'ta hafta sonuna kadar üç gün boyunca sağanak yağışlı hava bekleniyor.

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Kaş'ta şubat ayında deniz keyfi
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