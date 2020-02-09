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'da kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

'nin önemli kış turizm merkezlerinden 'da kar kalınlığı son yağışların ardından 1,5 metreyi buldu.

AA Turizm
Giriş Tarihi: 9.2.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 10:59 ABONE OL
Uludağ'da kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 1,5 metreye yükseldi.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 24, en yüksek sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü Uludağ'da, yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

ZİRVEYE ZİNCİRSİZ GEÇİŞLERİNE İZİN VERMİYOR

Gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle birçok tatilcinin aracı karlar altında kalırken yoğun sis de zor anlar yaşatıyor.

Öte yandan Karayolları ekipleri, Bursa-Uludağ kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Uludağ Milli Parkı girişinde uygulama yapan jandarma ekipleri ise sürücülerin zirveye zincirsiz geçişlerine izin vermiyor.

Kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler de kayak, snowboard yapıp kar topu oynayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

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Uludağ'da kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı
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