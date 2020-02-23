Maceraya var mısınız? Varız!

Dünyanın en nefes kesici yürüyüş rotalarından biri hiç kuşkusuz İskoçya'da bulunan Wrath Burnu... 20 gün süren ve yaklaşık 350 kilometre uzunluğunda olan rota, dünyanın en zorlu trekking parkurlarından biri olarak kabul ediliyor. Yürüyüş sırasında günlerce hiç kimseyle karşılaşmıyorsunuz. Dağlar, tepeler, vadiler hatta Seyşeller'deki kadar beyaz kumların bulunduğu plajlardan geçerek rotayı tamamlıyorsunuz.Kuzey İtalya ve Güney Avusturya arasında bulunan Dolomit Dağları, İtalya'nın kuzeyi olarak bilinen Bolzano bölgesinde yer alıyor. Bu bölgede yürüyüş de yapabilirsiniz tırmanış da... Tırmanma için özel korunaklı noktaları olsa da Avrupa'nın en nefes kesen rotalarından biri olarak kabul ediliyor.İsveç'in büyüleyici doğasının tadını bisikletle çıkarmaya ne dersiniz? Kattegattleden'den başlayan ve sahilin büyük kısmını kapsayan bu bisiklet rotasının toplam uzunluğu 340 kilometreyi buluyor.13 kilometre boyunca kano kullanmaya ne dersiniz? Saatlerce suda olmak, bölgenin muhteşem manzarasını kanonuzun içinden izlemek... Şelaler, nehirler ve ormanlar arasından geçip en beğendiğiniz noktada yemeğinizi yiyip yola devam edebilirsiniz.İskoçya'nın batı kıyılarında bulunan Hebrides Adaları'nda bulunan Cuillin Tepesi tırmanış meraklılarının favorilerinden biri. Tepelerde yürüyüş yapmak, zirveye tırmanmak emin olun hafızanıza kazınacak muhteşem bir deneyim olacak.Hem dağlara tırmanıp hem de dalgaların tadına vardığınız bir macera yaşamaya ne dersiniz? İrlanda bunun için biçilmiş kaftan. Kinsale'de başlayan bu heyecanlı aktivite için en uygun dönem mayıs ayının sonu.Adriyatik kıyısı boyunca Bosna-Hersek ve Hırvatistan'ı çevreleyen dağların insanı büyüleyen güzelliği zaten dillere destan. Bir de bu dağları çevreleyen rota, koşmayı sevenlerin yeni ilgi odağı oldu. 350 kilometreyi bulan koşuya uygun alan her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce insanın Bosna-Hersek'e gelmesini sağlıyor.

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