Saklı kalmış cenneti besleyen dere siyaha büründü

Kaynarca ilçesinde başlayıp Karasu ilçesindeki Türkiye'nin tek parça halinde olan en büyük longozu olma özelliği taşıyan Acarlar Longozunu besleyen Ortaköy Deresi siyaha büründü. Kaynarca ilçesindeki tavuk kesimhanesinin dereye atıklarını atması sonucu derenin pislendiğini iddia eden Ortaköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Aydın, açıklamalarda bulundu.

Sakarya Kaynarca'da çevre felaketi! 'Balık, kuş, yılan, ördek ne varsa öldü!' | Video

Rengi değişen derenin kokusundan da rahatsız olduklarını belirten Aydın, hayvanların kirlenmiş dereden su içtiklerini ve derede yaşayan canlıların ise öldüğünü dile getirdi. Kaynarca ilçesinden Acarlar Longozuna gelen derenin kirliliğinden söz eden işletme sahibi Cihan Emre ise ziyaretçi akınına uğrayan longozun gelecek nesillere miras kalması için yetkililerin duruma bir an önce müdahale etmesi konusunda çağrıda bulundu. Eskiden su içtikleri derede şimdi ise balıkların öldüğünü, derenin siyaha büründüğünü ve yetkililerden yardım istediklerini dile getiren Ortaköy Mahallesi Muhtarı Muzaffer Aydın, "Bu longozu besleyen deremiz yıllardır bizim suyunu içtiğimiz, balık tuttuğumuz, tertemiz cam gibi su. Gezip oynadığımız su içtiğimiz derede bir tane canlı hayvan kalmadı. Balık, kuş, yılan, ördek ne varsa hepsi öldü." dedi.