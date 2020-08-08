"Bolu'nun Pamukkalesi" Akkayalar Travertenleri cazibe merkezi haline geldi

Yaklaşık 250 metre uzunluğa ve 40 metre yüksekliğe sahip, gerek serinlemek gerekse de şifa bulmak için kullanılan 2 havuz barındıran Akkayalar Travertenleri, orman içinde yer oluşu nedeniyle piknik yapmak isteyenler tarafından da tercih ediliyor. Sedef, egzama gibi deri hastalıkları olan vatandaşların şifa aradığı Akkayalar Travertenleri'nin, yapılacak çalışmalarla alanının büyütülmesi ve devletin de destek vermesi beklenen bazı projelerle Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

"YENİ TRAVERTEN KÜTLELERİNİN OLUŞMASINA GAYRET EDİYORUZ"

Akkayalar Travertenleri işletmecisi Salih Çetin, bölgeyi 2012 yılında kiraladıklarını ve yaklaşık 7-8 yıldır çalışma yaptıklarını söyledi. Çetin, travertenlerin yeniden beyazlamasını sağlamak amacıyla sistematik bir sulama işlemi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bunu başarmak için önce biz havuzu düzene koyduk. Havuzun içinden yaklaşık 150 kamyon balçık çıktı. Havuzu temiz ve içinde su tutulabilir noktaya getirdik. Travertenlerin her noktasına su ulaşıyor. Bunun dışında güneşli havalarda suyu keserek güneş almasını ve kurumasını sağlıyoruz. Bunun yanında da yeni traverten kütlelerinin oluşmasına gayret ediyoruz." diye konuştu.

"YILDA 50 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLIYORUZ"

Bölgenin görsel güzelliğinin yanında şifalı suyuyla da ilgi odağı olduğunu anlatan Çetin, şöyle devam etti: "İçindeki mineral oranı suyumuz, Türkiye'deki en zengin sulardan biri. Sodyum oranı en düşük kalsiyum oranı da en yüksek olan su. Bu suyu da artık insanların hizmetine sunduk. Onlar da artık gelip bu sudan istifade edebiliyor. Bu suyun kalitesi de bu travertenleri oluşturuyor. Yıllık 50 bin civarında ziyaretçi sayımız var. Ziyaretçiler, burada bulunan mesire alanında piknik, travertenlerimizde gezinti yapabiliyor. Burası önemli bir doğal güzellik. Pamukkale'den sonra ikinci bir traverten bloku burada. Ziyaretçilerimiz bunu görme imkanı buluyor. Yaz aylarında havuzları kullanıyorlar."

Çetin, bölgede yaptıkları çalışmalarla Akkayalar Travertenleri'ni güzelleştirerek Türkiye ve Bolu'ya yeni bir değer kazandırdıklarını dile getirdi. "Buraya uzun vadeli bir master planı yapılması lazım. Devlet kurumlarının denetiminde ciddi bir proje yapmamız lazım." diyen Çetin, şunları kaydetti: "Aşağıdan dere akıyor. Birincisi o derenin ıslah edilmesi lazım. Derede ufak şelalelerin oluşması lazım. Travertenlerin ayağında bentler oluşturmamız lazım. Yukarıdan akan su dereye karışıyor ve yok oluyor. Bu bent içinde suyu tutmamız lazım. Aşağıda bir göl oluşturmamız lazım. Gelen insanların o gölü kullanması ve çevresinde dolaşması lazım. Bendin aşağısına da travertenlerin oluşması sağlanarak buranın büyümesi ve markalaşmasının sağlanması gerekiyor."