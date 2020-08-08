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Mavi ve yeşilin buluştuğu yer ‘Kanlıbüvet Kanyonu’

’ta, mavi ve yeşil renklerinin buluştuğu doğa güzelliklerinin başında yer alan ‘Kanlıbüvet Kanyonu’ ilgi çekiyor.

İHA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 06:55 ABONE OL
Mavi ve yeşilin buluştuğu yer ‘Kanlıbüvet Kanyonu’

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesin Emirler Mahallesi'ndeki dağların arasına yer alan Kanlıbüvet Kanyonu, sıcak yaz mevsiminde adeta doğal buzdolabını andırıyor. Mavi ve yeşilin sık görüldüğü kanyon özellikle sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Çam, sedir ve meşe ağaçlarının sık görüldüğü kanyona kamp kurmak isteyenler, fotoğraf sanatçıları ve piknikçilerin yeni mekanları arasında. Bol su kaynakları, sık bitki örtüsü ve soğuk akan suyu ile dikkat çeken bölgeye, çevre illerden de doğaseverler geliyor.

Kanlıbüvet kanyonunun doğal yapısı bozulmadan mesire alanı yapılması planlanıyor.

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Mavi ve yeşilin buluştuğu yer ‘Kanlıbüvet Kanyonu’
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