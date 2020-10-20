MUÇEV’den asılsız haberlere tepki

Muğla Turizm Çevre Vakfı (MUÇEV), son günlerde şirket hakkında bazı basın yayın organlarında çıkan asılsız haberleri yalanladı. Şirket avukatı Dr. Mahcemal Seyhan tarafından yapılan açıklamada asılsız haberlerin belirli kaynaklardan dönem dönem organize şekilde yapıldığına dikkat çekildi.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan "MUÇEV'e soruşturma!" başlıklı haberde, vakıf ve vakıf yetkilisi olan Gürkan Büyükkaralı hakkında, Muğla Valiliği tarafından soruşturma başlatıldığı iddia edilmişti. Av.Dr. Seyhan, Antalya ili Demre İlçesi Üçağız Mahallesinde bulunan Yüzer İskele, Dolgu Alanı ve Denizel Alanı ile ilgili asılsız iddialara karşı yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu haberlerin hem vakıf hem de şirketin yöneticisi Gürkan Büyükkaralı'ya yönelik tamamen karalama maksadıyla yapıldığına işaret edilen açıklamada iddialara da yanıt verildi.

Asılsız haberlerle; bilinçli olarak zan altında bırakılmak istenen vakfın; işgalcilerin işlettiği ve vatandaşların özgürce kullanamadığı sahil ve plajların Devlet İhale Kanununa bağlı yapılan ihalelerle kiralayarak yapılan düzenlemelerle sahil ve plajları halkın ücretsiz kullanımına açtığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Habere konu edilen ve gerçeği yansıtmayan bir başka husus ise Muğla Valiliğince soruşturma başlatıldığı ve şirket yöneticisi olarak müvekkilim Gürkan Büyükkaralı'nın ifadesinin alınacağıdır. Muğla Valiliği'nde geçmişte yapılmış veya iddia edildiği gibi başlatılan bir soruşturma bulunmamaktadır. Haberi hazırlayan muhabirin iddialarına dayanak olarak gösterdiği herhangi bir resmi kayıt bulunmamaktadır. Haberde bahsi geçen Antalya ili Demre İlçesi Üçağız Mahallesi toplam 12.983,02 m2 Yüzer İskele, Dolgu Alanı ve Denizel Alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 01.07.2020 tarihinde yıllık 800.000,00 TL + KDV bedel ile 10 yıllığına ihale yolu ile kiralanmıştır. Bir habercilik başarısı olarak gösterilen, hiçbir somut delile ve belgeye dayanmayan ve asılsız ithamlarla dolu metnin hangi amaçla hazırlandığı anlaşılamamaktadır.

Müvekkilim Muçev Tur. Ltd. Şti. ve şirket yetkilisi Gürkan Büyükkaralı hakkında söz konusu asılsız ve mesnetsiz haberler bölgede faaliyette bulunan işletmelerin ticari faaliyetlerine zarar verirken bölge halkını da meşgul ederek yanlış bir algı oluşturmaktadır. Ayrıca söz konusu asılsız haberler bölgede hizmet veren işletmeler ve bölgeden faydalanan vatandaşlarımız arasında kargaşaya sebebiyet vermekle birlikte kargaşadan faydalanmak isteyen fırsatçıları da ortaya çıkarmaktadır. Yayınlanan tüm bu asılsız ve mesnetsiz haberlerle ilgili olarak yasal yollara başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Açıklamada ayrıca; vakfın kuruluş amacına değinildi: "Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kamu alanlarındaki işgallere son vererek çevre ve deniz temizliği çerçevesinde alanın korunmasını, plajları vatandaşların sağlıklı ve güvenli kullanması amacıyla işgalcilere kiralama yapmak veya işletmek, çevrenin korunma ve kullanma dengesini gözeterek, çevrenin iyileştirilmesini, kirliliğinin önlenmesini, kıyı ve kentsel alanların ve tabii kaynakların korunmasını, doğal bitkisinin, biyoçeşitliliğinin ve hayvan varlığı ile tarihi zenginliklerinin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulduğu hatırlatıldı. Kamu yararını esas alan şirket, 2014 yılından bu yana turizm sektöründe çevre ve sosyal sorumluluk projelerini desteklemektedir." denildi.