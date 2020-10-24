Muradiye Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi, kışın donmuş haliyle, ilk ve sonbahar aylarında ise coşkulu akan suyuyla ziyaretçilerini karşılıyor.

ADETA BÜYÜLÜYOR

Şelale, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere, her mevsim doyumsuz bir manzara sunuyor. Bendimahi Çayı'nda bulunan ve 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyuyla seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturan Muradiye Şelalesi sonbahar mevsiminde de farklı güzelliğiyle ziyaretçileri adeta büyülüyor.

Geçen yıllarda Muradiye Belediyesi'nce hayata geçirilen 4,5 milyon TL'lik proje ile şelalenin etrafı yenilendi. Şelalenin daha rahat izlenmesi için de seyir terasları, ayrıca yürüyüş yolları, aydınlatma, park alanları gibi birçok yeni düzenleme yapıldı.

Şavşat sonbahar renkleriyle masal diyarı gibi