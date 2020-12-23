Oltu’da muhteşem kar manzaraları

Oltulu vatandaşlar, "Kar yağmasını bekliyorduk. Kar berekettir. İnşallah karla birlikte korona virüs de temizlenir" dediler.

Ayhan Özden isimli vatandaş, "Beklediğimiz kar sonunda yağdı binlerce şükürler olsun kar berekettir" dedi.

Eyüp Şimşek ise, "Nihayet beklediğimiz kar yağıyor, inşallah barajlarımız suyla dolacak. Kuraklığı bir an önce def edeceğiz.

Covid 19 belasından bir an önce kurtaracağız. Mesafemizi koruyalım. Bu güzel vatanımızda hep birlikte sağlıklı bir şekilde yaşayalım" diye konuştu.

