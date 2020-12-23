Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Seyahat Haberleri Oltu’da muhteşem kar manzaraları

’da muhteşem kar manzaraları

Kurak havalardan en çok etkilenen yerleşim yerlerinden birisi olan 'ya uzun zamandır beklenen kar sonunda yağdı. Kar yağışı sonrası Oltu'da kartpostallık görüntüler oluştu.

İHA
Giriş Tarihi: 23.12.2020 13:24 ABONE OL
Oltu’da muhteşem kar manzaraları

Oltulu vatandaşlar, "Kar yağmasını bekliyorduk. Kar berekettir. İnşallah karla birlikte korona virüs de temizlenir" dediler.
Ayhan Özden isimli vatandaş, "Beklediğimiz kar sonunda yağdı binlerce şükürler olsun kar berekettir" dedi.

Eyüp Şimşek ise, "Nihayet beklediğimiz kar yağıyor, inşallah barajlarımız suyla dolacak. Kuraklığı bir an önce def edeceğiz.

Covid 19 belasından bir an önce kurtaracağız. Mesafemizi koruyalım. Bu güzel vatanımızda hep birlikte sağlıklı bir şekilde yaşayalım" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Oltu’da muhteşem kar manzaraları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA