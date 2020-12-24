Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Seyahat Haberleri Selimiye’de sis görüntüleri mest etti

Selimiye’de sis görüntüleri mest etti

’de, sabah saatlerinde etkili olan sis ’ın ‘Ustalık eserim’ dediği tarihi mabet ’nde eşsiz görüntüler oluşturdu.

İHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 13:26 ABONE OL
Selimiye’de sis görüntüleri mest etti

Edirne'de, sabah saatlerinde sis etkili oldu Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü kentte, sis nedeniyle sürücülerde zor anlar yaşadı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentin önemli noktalarının tamamında tedbir aldı.

SELİMİYE'DE MASALSI GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Edirne'de, sabah saatlerinde etkili olan sis Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi mabet Selimiye Cami'nde eşsiz görüntüler oluşturdu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Türk-İslam mimarisinin zirvesi Selimiye'de, sis görüntüleri adeta mest etti. Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Selimiye’de sis görüntüleri mest etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA