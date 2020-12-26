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'nda turizm sezonu kapandı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki 'nda kar yağışıyla birlikte turizm sezonu bitti.

AA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 13:12 ABONE OL
Nemrut Dağı'nda turizm sezonu kapandı

Kommagene Krallığı'na ev sahipliği yapan 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı, karın yağmasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykeller kar altında görsel şölen oluşturdu.

KAR YAĞIŞIYLA TURİZM SEZONUNA KAPATILDI

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Nemrut Dağı, kar yağışıyla turizm sezonuna kapatıldı. Yetkililer, kar yağışıyla yolların kapanması nedeniyle Nemrut Dağı'nda turizm sezonunun bittiğini, mart ayına kadar dağın ulaşıma kapalı olacağını belirtti.

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Nemrut Dağı'nda turizm sezonu kapandı
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