Çıldır Gölü buz tutmaya başladı

Son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle birlikte gölün kıyılarında donma başladı. Bu yıl donma olayının geç başladığı göl yüzeyinde buzlanma nedeniyle ilginç manzaralar oluştu.

Gölü gezmeyen gelenlerden Oğuz Can, "Geceleri aşırı sert rüzgarların olması nedeniyle donan kesimlerin kırılmasına ve gölün buz tutmamasına neden oluyor. Kıyı kesimlerinde donmalar oluyor. Üzülerek belirteyim ki bu sene de muhtemelen geç bir donma yaşanacak. Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak keyiflerini yaşamanın umuduyla tekrar ocak ayını beklemekteyiz" dedi.

Tarihçi Faruk Torunoğlu da göl hakkında bilgi vererek, "Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan Çıldır Gölü Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölüdür.

Aynı zamanda da Doğu Anadolu'nun tatlı su kaynağıdır. Göl genellikle bu mevsimde buz tutardı. Turizm için de bu göl ilgi odağıdır. Bu yıl pandemi dolayısıyla turizm duraksadı ve göl şu an buz tutmadı" diye konuştu.