Turistler Erciyes'te gece kayağının keyfini çıkardı

Erciyes Kayak merkezi aldığı uluslararası güvenli kayak merkezi sertifikası ile yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Pandemi döneminde kayağın tadını Erciyes'te çıkaran yabancı turistler, hem Erciyes'e hem de alınan Kovid tedbirlerine tam not verdiler.

Pandemi döneminde güvenli kayak merkezi sertifikası alan ilk kayak merkezi olan Erciyes'te yabancı turistler gece kayağı yapmanın keyfini çıkardı.

YABANCI TURİSTLERDEN TAM NOT

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyadaki bir çok kayak merkezi kapanırken, aldığı tedbirlerle dünya çapında en yetkin uluslararası kuruluş olan Bureau Veritas tarafından Güvenli Kayak Merkezi (Safe Ski Resort) sertifikası verilen Erciyes, yabancı turistler için güvenli liman oldu. Bir çok ülkeden charter seferlerle Kayseri'ye gelen yabancı turistler Erciyes'te kayağın keyfini çıkartıyor. Gece kayağı da yapan turistlerden Ukraynalı Alexei Korj, arkadaşlarının tavsiyesiyle Erciyes'e geldiklerini belirterek;"Erciyes'i her yönüyle sevdik. Kayseri'ye ilerleyen yıllarda da yine geleceğiz" dedi.