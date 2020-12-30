"Harmankaya Kanyonu turizm odağı olacak

"Harmankaya Kanyonu Alternatif Turizm Odağı" projesi, Zonguldak Valiliği'nin öncülüğünde, Zonguldak Turizm Alt Yapı Birliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Özel İdare'nin katkılarıyla başladı.

Yaklaşık 2 buçuk yılda tamamlanması hedeflenen projeyle birlikte Harmankaya Şelaleleri, kent vatandaşının yanı sıra, şehir dışından gelen ziyaretçilerinde ilgi odağı haline gelecek.

Kentin yoğun ve stresli yaşamından bunalan insanların rahat bir nefes almasını sağlayacak olan projeyle birlikte, turizme de büyük ölçüde katkı sağlanacak.

Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki parkurda, başlangıç ve bitiş noktaları boyunca geçit platformları, asma köprü, kütük merdiven, korkuluk, yağmur sığınağı gibi aktiviteyi kolaylaştırıcı düzenlemeler yer alıyor.

Zonguldak İl Turizmine katkı sağlamak üzere Zonguldak İl Özel İdaresinin koordinasyonunda Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ZONTAB) tarafından ihalesi yapılan 'Harmankaya Kanyonu Alternatif Turizm Odağı Projesi' kapsamında 4500 metre yürüyüş parkurunda yoğun bitki örtüsünün temizlenerek patika yollar açılmış, 1450 metrede bulunan ilk şelaleye kadar ahşap köprüler, merdivenler, taş dolgu ve tahkimatlar, adım taşları ve giriş takı gibi ilk etap imalatları tamamlanmıştır. 2. Etap projesi hazırlanmış olup ihale hazırlıkları devam etmektedir.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, ilk etabı tamamlanan Harmankaya Şelalelerinde yerinde incelemeler yaptı. İkinci kısmı da inceleyen Vali Mustafa Tutulmaz, yaptığı açıklamada, şelalelerin kent merkezine yakınlığına dikkat çekerek, herkesi doğa güzelliği olan Harmankaya'yı görmeye davet ederek şunları söyledi:

"Harmankaya Şelalemizin ilk etabını tamamlamış ve ikinci etap çalışmaları en kısa zamanda başlanacak. Turizm, ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından birisi. Diğer taraftan da sosyal hareketlilik açısından olmazsa olmazı. Zonguldak ilimize bu yönüyle baktığımızda birçok turizm değerini taşımaktadır ancak; bu değerlerin vatandaşımızın günlük hayatının bir parçası haline getirebilmek, buralara daha kolay ulaşımı sağlayabilmek önemliydi. Bu konuda daha önceki Valilerimizin başlatmış olduğu Harmankaya Şelaleleri ile ilgili projeyi biz devam ettirerek kısa sürede bunun ilk etabını tamamladık ve turizme katkı sağlayabilecek bir hale getirdik. Burada hem BAKKA'nın hem de ZONTAB'ın katkılarıyla ilk bölümü tamamladık. Buranın ilimize çok yakın olması çok önemli çünkü; yürüyüş mesafesinde bir şelale.Günlük hayatta herkes kolaylıkla gelip bu doğa güzelliğini görme ve yaşama imkanı var. Bu yönüyle bu zamana kadar emeği geçen Özel İdare Genel Sekreterimiz ve çalışanlarımız ile birlikte emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum."