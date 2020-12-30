Kültür turlarında rekora koşacağız

2020'nin dünya için çok zor bir yıl olduğunu söyleyen Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, bu süreçten ekonominin ciddi etkilendiğini söyledi. "Seyahatlerin kısıtlandığı bu dönemde en büyük yarayı da turizm sektörü aldı" diyen Vardar, iç pazarın da bundan payını aldığını kaydetti.Jolly'nin salgının ilk görüldüğü mart ayından itibaren soğukkanlı davranarak hareket ettiğine değinen Vardar, "Mart ayından itibaren adım adım ilerledik. Mayısta işlerimizin açılacağını düşündük ama maalesef sonuç alamadık. Çok şükür ki özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sertifika programı bu anlamda çok olumlu etki yarattı. Gerekli denetim ve önlemlerle oteller evlerimiz kadar temiz ve hijyenik hale getirildi. 27 Haziran itibarıyla iç pazarda geçen seneki günlük sayıları yakalamaya başladık" dedi. 2021 yılından umutlu olduklarını aktaran Vardar, önümüzdeki yıl için hedef büyüttüklerini ifade etti. Pandemide anket çalışması yürüttüklerini kaydeden Vardar, şöyle devam etti: "Müşterilerimizin ne istediğini inceledik ve onların her istediğini karşılayacak bir kampanya hazırladık. 2021 erken rezervasyon kampanyasını 9 Kasım 2020 tarihinde, sektörün en güçlü kampanyası olarak başlattık. 2021 yılında 2019'daki kişi sayımızı yakalamayı hedefliyoruz. Ciro hedefimiz ise 2019'dakinin yüzde 17 üstünde. Kültür turlarında rekora koşacağımız bir sene olacağını düşünüyoruz. Başarılı ekibimiz ve teknolojik altyapımızla kısa sürede dünya seyahat sektöründe de ismi bilinen bir şirket olacağımızı düşünüyoruz."