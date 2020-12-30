Türkiye sertifikayla öne çıktı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı ve Limak Holding Turizm Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgının turizm sektörüne yönelik etkilerini değerlendirdi. Sektörün daha önce yaşamış olduğu krizlerden çok hızlı çıkmayı başardığını anlatan Kavaloğlu, "Ama o krizlerde kaynak olarak genellikle bizim ülkemiz gibi gösterilmeye çalışılıyordu. Bu ise tüm dünyayı etkileyen bir kriz. Fakat 'Güvenli Turizm Sertifika Programını' çok hızlı uygulamaya geçirerek tüm dünyada bir ilki başardık. Rakibimiz olan diğer ülkeler bu konuda daha yavaş kaldıkları için bu sınavı çok geri planda kaldılar. Özellikle Avrupa Birliği, İspanya ve İtalya'yı bu konuda çok yalnız bıraktı. Rakibimiz olan bu ülkeler bu pandemi sürecinde iyi bir sınav veremediler" dedi."2020 yılını tüm dünyadaki turizm hareketlerine baktığımızda kötünün iyisi olarak kapattık" diyen Kavaloğlu, bu dönemde 3.5 milyonu Antalya olmak üzere Türkiye'ye 15 milyona yakın turist geldiğine dikkat çekti. Kavaloğlu, "Bu rakamları yakalamak hem turizm hareketi hem de ekonomik anlamda dünyaya örnek oldu. Bu kötü dönemi özellikle iç pazar ve yurtdışında yaşayan gurbetçilerimiz ile Rusya ve Ukrayna'dan gelen misafirleri ağırlayarak atlattık. Daha sonra İngiltere ve Avrupa'dan ciddi bir akış sağlandı. Almanya her halükarda beklenenin altında kalsa da çok zor şartlar altında Alman, İsviçreli ve Polonyalı misafirler de gelebildi. 2019'a göre en az düşüşü Moldovya ve Ukrayna pazarında yaşadık" diye konuştu.Pandemi döneminde kamu, özel sektör ve STK'ların el ele verdiğini aktaran Kavaloğlu, "Sektöre ciddi destekler verildi, devletimize müteşekkiriz" ifadelerini kullandı. Prim ve teşviklerin devam etmesi gerektiğini kaydeden Kavaloğlu, şunları anlattı: "Ciro üzerinden alınan payların 2021'de mümkünse alınmaması bizler için çok büyük bir avantaj olacak. 2021 yaraların sarılacağı bir dönem olacağı için teşvik ve indirimlerin mümkün olduğunca önümüzdeki yılın sonuna kadar devam etmesi sektörü rahatlatacaktır. Kısa çalışma ödeneğinin en azından yılın ortasına kadar devam etmesi bizler için çok büyük bir avantaj olur."2021 Ocak'ta başlayacak olan aşılamanın sektöre pozitif yansıyacağını dile getiren Kavaloğlu, "Aşılamanın sonucunda psikolojik bir rahatlama olacak ve insanlar rezervasyon yaptırmaya başlayacaklar. Fakat mutasyon konusu tüm dünyayı olduğu gibi turizm hareketlerini de etkiledi. Dünya genelinde 2021 Nisan başına kadar büyük bir turizm hareketi beklemek yanlış olur. 2021'de gelecek olan turist sayısı 2020'ye göre yüzde 100 artacaktır" dedi.