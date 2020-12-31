Çaldıran’da kayak sezonu açıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde mevsimin ilk kar yağışının ardından kayak sezonu açıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinin Ayrancılar mevkiinde hizmete açılan termal kayak merkezi, mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte sezonu açtı.

DÜNYADA ENDER BULUNAN BİR TERMAL KAYAK MERKEZİ

Kayak sezonu açılan Çaldıran'da kayak severlerin ilgi gösterdiği alan Türkiye'de ve dünyada ender bulunan termal ve kayak merkezi olduğunu ifade eden Çaldıran Belediye Başkan Şefik Ensari, "2050 Rakımlı İlçemizde mevsimin ilk kar yağışının ardından termal kayak merkezimiz kayak severlerin hizmetine açılmıştır. Çaldıran, doğal kar ortamında kayak yapılabilecek ender yerlerinden biridir. Geçen yıl binlerce kayak sever vatandaşımız buraya gelerek kayak keyfi yaptı." Dedi.

KAYAK SEVERLERİ BEKLİYORUZ

Dünyada ender olan ve 92 santigrat sıcaklığının bulunan şifalı kaynak sulardan oluşan termal otel ve kayak merkezinin bir arada bulunduğunu söyleyen Ensari "Kayak merkezimizde termal tesislerin yapılması çalışmaları devam etmektedir. İnşallah kayak merkezimizin bulunduğu bölgedeki şifalı kaynak sularının da hayata geçmesi ile birlikte termal kayak merkezimiz daha da cazip hale gelecek. Çaldıran termal kayak merkezimize gelen kayak severler Snowboard, kayaklı koşu ve kuzey kombine sporlarını yapabilecekler Belediyemizin yaptığı bu hizmet hem il ve ilçemizin tanıtımına katkı sunacak hem de ilçe ekonomisine katma değer sağlayacaktır. Geçen yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde bu yıl daha çok kayak severin gelerek güzel zaman geçirmelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.