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Eksi 15 derecede kaplıca keyfi

’in Güroymak ilçesindeki kaplıca, hava sıcaklığının eksi 15 derecelere kadar düşmesine rağmen dolup taşıyor. Birçok cilt rahatsızlığına iyi gelen , gerek il genelinde gerekse çevre illerden gelen vatandaşların akınına uğruyor.

İHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:29 ABONE OL
Eksi 15 derecede kaplıca keyfi

Her gün yüzlerce vatandaş; romatizma, solunum, sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı ile metabolizma bozuklukları gibi hastalıklara iyi geldiği bilimsel olarak da tespit edilen kaplıca suyunda şifa arıyor.

Budaklı köyü yakınlarında bulunan üzeri açık kaplıca, yaz kış demeden Muş, Bitlis, Batman, Van ve diğer çevre illerden şifa arayan yüzlerce vatandaşın akınına uğruyor.

Havaların soğuk oluşuna aldırmayan vatandaşlar, kaplıcaya gelerek gerek hastalıkları için gerekse keyiflerince suya giriyor.
Çevre illerden şifa bulmak için Budaklı Kaplıcasına gelen vatandaşlar, bir yandan suda şifa bulurken, diğer yandan da şifa arayan vatandaşları buraya davet ediyorlar.

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Eksi 15 derecede kaplıca keyfi
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