Muradiye Şelalesi dondu

Ziyaretçiler, belediye tarafından yapılan seyir teraslarında şelaleyi izleyip hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ömer Yaşar, Muradiye Şelalesi'nin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Şelalenin özellikle kış mevsiminde ayrı bir güzelliği var. Vatandaşlar, yazın olduğu gibi kışın da yoğun ilgi gösteriyor.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLİYORLAR

Burası hem yazın hem kışın seyrine doyulmaz bir manzara sunuyor. Son zamanlarda havaların soğumasıyla Muradiye Şelalesi de kısmen dondu. Bu mevsimde gerçekten farklı bir güzelliği var. Buraya gelen ziyaretçiler, hatıra fotoğraf çektirip o anları ölümsüzleştiriyor. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.