Kapadokya gözünü 2022’ye dikti

2019 yılını altın yıl olarak zirvede tamamlayan ve 2020'de 5 milyon turist hedefi konulan Kapadokya, pandemi nedeniyle yılı 1 milyona yakın turistle kapattı. 2021 yılına da fazla umutla bakmayan bölgede 2022 için tanıtım stratejisi oluşturdu. 2022 yılında hedef 7 buçuk milyon turist.

Peribacaları, sıcak hava balonları, vadileri ve kayadan oyma otelleri ile dünyaca ünlü Kapadokya'da planlar 2022 yılı için yapıldı.

2019'da altın yılını yaşayan ancak 2020 yılını pandemi nedeniyle dipte tamamlayan bölge, 2021'den ziyade gözünü 2022'ye dikmiş durumda.

Kapadokya turizmiyle ilgili Sabah'a konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 2020 yılında pandemi nedeniyle bölgedeki yatırımcının olumsuz etkilendiğini söyledi.

"2019 ALTIN YIL OLDU"

2019 yılının Kapadokya için en iyi yıl olduğunu belirten Vali Becel, "2019 bu anlamda altın yıl olarak değerlendirilebilir. 2019 yılının tamamında 1 milyon 881 bin 156 kişi konakladı. 3 milyon 417 bin geceleme sayısına ulaştık. Müze ve Ören Yerleri ziyaretçi sayısı ise 3 milyon 834 bin 134 kişi." dedi.

2019 yılında Kapadokya'yı ağırlıklı olarak yabancı turistin ziyaret ettiğini aktaran Vali Becel, "Konaklama yapan misafirlerin yüzde 40'ı yerli, yüzde 60'ı da yabancı. En çok ziyaretçi aldığımız ülkelere baktığımızda birinci sırada Çin, ikinci sırada Tayvan, üçüncü sırada Güney Kore geliyor. Bu ülkeleri İspanya ve Rusya takip ediyor. Ancak 2020'ye geldiğimizde 992 bin 600 kişi bölgeyi ziyaret etti. 2019'a göre 4'te biri. Tüm bu olumsuzluklara rağmen 1 milyon kişinin bölgeye gelmesi de aslında bu kötü ortamda yüreğimize su serpen bir durum." diye konuştu.

2020 İYİ BAŞLADI KÖTÜ BİTTİ

2020 yılına çok iyi rakamlarla başladıklarını söyleyen Vali Becel, "Kapadokya 2020'nin ocak ayında 2019'a göre çok daha yüksek bir rakama ulaşmış. 2019 Ocak ayında 108 bin 125 kişi gelmişken, 2020 Ocak ayında 117 bin 183 kişi gelmiş. Yani pandemi olmasaydı 2019'dan çok daha iyi bir yıl geçirmiş olacaktık. Eğer pandemi olmasaydı. 2021 yılı ile ilgili hedeflerimiz çok daha farklı olabilirdi. Aşının bulunması büyük bir umut oldu insanlar için ama yılın kaçıncı ayından itibaren değişimin yaşanacağını öngöremiyoruz." ifadelerini kullandı.

"2022 İÇİN TANITIMLAR SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN"

2022 yılı için Turizm Tanıtım Stratejisi Eylem Planı hazırladıklarını aktaran Vali Becel, şöyle konuştu: "Fuarların bu sene yapılmayacağı netleşti. 2021'in ikinci döneminden sonra belki bir hareketlilik olabilir ama daha ziyade 2022 ile alakalı çalışma yapacağız. Bizim arzu ettiğimiz 7 ila 7 buçuk milyon civarında bir turiste ulaşmak. Aslında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da Kapadokya için öngördüğü rakamlar bu. Türkiye 52 milyon civarında turist ağırlıyor. Bunun 4 milyonunun bölgemize geldiğini düşündüğümüzde 7 ila 7 buçuk milyon rakamlar çok da hayali rakamlar değil. Oldukça mantıklı rakamlar. Turizmden elde ettiğimiz geliri de artırmak istiyoruz. Kişi başı 600 dolardan 800 dolara çıkarmak gibi bir hedefimiz var.

Bölgemizde bir havalimanımız var. Direkt seferlerin de yapılabildiği bir liman burası. 2019 yılında 500 bin civarında kişi kullanmış havalimanını. Bizim 2021 ile ilgili beklentimiz 650 bin. Belki 2021'in ikinci yarısını ama 2022 yılını çok daha aktif, daha yoğun, ziyaretçinin bol olduğu Kapadokya planlıyoruz. 1.82 olan geceleme sayısını 2'ye çıkarmak gibi de bir hedefimiz var.

Tanıtımla ilgili çalışmayı daha çok dijital ortamlarda yapmayı planlıyoruz. Bakanlığımızın öncülüğünde çalışıyoruz. İsim hakkını aldığımız discover cappadocia web sayfasını aktif hale getirip tanıtım çalışmasını oranın üzerinden yapmayı planlıyoruz. Youtuberlar gibi bu konuda etkili olan şahısları bakanlığımızın işbirliği ile bölgemizde ağırlamak suretiyle biraz daha teknolojiyi kullanarak tanıtım yapmak gibi bir gayemiz var. Bütün dijital platformlarda bu çalışmayı yapacağız. Ve tüm dünyada yapacağız. Avrupalı turistler tarafından fazla tercih edilmiyoruz maalesef Avrupa'ya ve Güney Amerika'ya hitap etmemiz gerekiyor."

GECELEME ORANI ARTIRILACAK

Bölgedeki geceleme oranını artırmak için de çalışma yaptıklarını vurgulayan Vali Becel, "Geceleme oranı için turizm çeşitliliği önemli. Bu konuda bölgemiz oldukça şanslı. Hem inanç turizmi açısından hem coğrafik yapısından hem kayadan oyma oteller açısından hem de balon turizmi, ATV ve cip safari gibi çok yönlü aktivite var. Bunun biraz daha geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız olacak. Alan Başkanlığında Sportif Faaliyetler Yönetmeliği uygulamaya girdikten sonra özellikle turizmin sporla desteklenmesi, sportif etkinliklerle bölgenin cazip hale getirilmesi noktasında çalışmalarımız olacak. Bu konuda çok da müracaat var. Bunların değerlendirilmesi yapılıyor." şeklinde konuştu.